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16.10.2026 20:26

Πιέσεις MAGA σε Τραμπ για επιβολή… στρατιωτικού νόμου, αν θεωρήσουν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι «νοθευμένες»

16.10.2026 20:26
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Ορισμένες από τις προτάσεις που διατυπώνουν υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ υπερβαίνουν κατά πολύ τις νόμιμες εξουσίες του προέδρου των ΗΠΑ. Παράλληλα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι εκλογές θα είναι νοθευμένες. Ωστόσο, ορισμένα από τα πρόσωπα που προωθούν αυτές τις ιδέες έχουν πρόσβαση στον πρόεδρο.

Η γνωστή ακτιβίστρια του κινήματος MAGA, Tina Peters, συναντήθηκε με τον Τραμπ αυτόν τον μήνα. Η Peters καταδικάστηκε το 2024 για αδικήματα που συνδέονται με παραβίαση εκλογικού εξοπλισμού. Φέτος, αποφυλακίστηκε έπειτα από τη μετατροπή της ποινής της από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Κολοράντο, Jared Polis.

Η Peters και ο δικηγόρος της, Peter Ticktin, είχαν επίσης επισκεφθεί τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο στα τέλη Ιουνίου. Η Peters δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.

Οι προτάσεις για έκτακτα μέτρα

Σε διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη στις 30 Σεπτεμβρίου, η οποία μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας Rumble, ακτιβιστές του MAGA προειδοποίησαν για εκτεταμένες παραβιάσεις της εκλογικής ασφάλειας που, κατά την εκτίμησή τους, θα μπορούσαν να σημειωθούν στις εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, ζήτησαν να ληφθούν επειγόντως μέτρα αντιμετώπισης.

Ο Ticktin, ο οποίος είναι παιδικός φίλος του Τραμπ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ότι «θα έπρεπε να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος σε περίπτωση μιας ακόμη νοθευμένης εκλογής».

Σε δηλώσεις του στο Axios, πρόσθεσε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί η κατάσχεση ψηφοδελτίων και εκλογικού εξοπλισμού, ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες πριν προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Ο Gregory Stenstrom, ο οποίος είχε καταθέσει σχετικά με καταγγελλόμενες εκλογικές παρατυπίες στην Πενσιλβάνια το 2020, δήλωσε ότι η προτιμότερη λύση θα ήταν να ανασταλεί η εκλογική διαδικασία για λόγους ασφαλείας.

Ως εναλλακτική, πρότεινε ο Τραμπ να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εθνικών Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (National Emergencies Act), προκειμένου να υποχρεώσει τις πολιτείες να αλλάξουν τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών τους. Ο Stenstrom δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί για να σχολιάσει τις δηλώσεις του.

Η Peters συμμετείχε επίσης στην τηλεδιάσκεψη. Από τον Αύγουστο προωθεί διαδικτυακά ένα δικό της σχέδιο, το οποίο προβλέπει τη χρήση χάρτινων ψηφοδελτίων που συμπληρώνονται με το χέρι και τη χειροκίνητη επανακαταμέτρηση όλων των ψήφων, όπου αυτό είναι εφικτό.

«Το σχέδιό της είναι να διασφαλιστούν τα χάρτινα ψηφοδέλτια και να γίνει χειροκίνητη επανακαταμέτρηση», δήλωσε ο Ticktin. Σε συνέντευξή του στο Colorado Public Radio, εξήγησε ότι με αυτόν τον τρόπο «θα εξουδετερωνόταν οποιαδήποτε επίδραση έχουν οι μηχανές».

Ένα δίκτυο ακτιβιστών με πανεθνική παρουσία

Η συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη αποτελεί τακτική δραστηριότητα της κοινότητας των ακτιβιστών που αμφισβητούν την ασφάλεια των εκλογών. Συμμετέχουν πρόσωπα από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ.

Ο παρουσιαστής Steve Stern προτρέπει τους θεατές του να εγγραφούν μέσω του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ως εκλογικοί υπάλληλοι και παρατηρητές για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο ίδιος αρνήθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη.

Ποια είναι τα όρια της εξουσίας του Τραμπ

Ο Derek Tisler, νομικός σύμβουλος του προγράμματος εκλογών και διακυβέρνησης του Brennan Center, υπογράμμισε ότι οι εξουσίες έκτακτης ανάγκης δεν παρέχουν στον πρόεδρο απεριόριστη δυνατότητα παρέμβασης.

«Οι εξουσίες έκτακτης ανάγκης δεν αποτελούν λευκή επιταγή για να κάνει ο πρόεδρος ό,τι θέλει. Ο πρόεδρος εξακολουθεί να υποχρεούται να ενεργεί εντός των ορίων του Συντάγματος και των νόμων που έχει θεσπίσει το Κογκρέσο», δήλωσε.

Οι βασικοί νομικοί περιορισμοί περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Η ημερομηνία των εκλογών: Το Κογκρέσο καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των ομοσπονδιακών εκλογών. Ο Τραμπ δεν μπορεί να αναβάλει μονομερώς τις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Τα συστήματα ψηφοφορίας και η καταμέτρηση: Οι πολιτείες επιλέγουν τα εκλογικά τους συστήματα και καθορίζουν τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων, με την επιφύλαξη της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να επιβάλει πανεθνική χειροκίνητη επανακαταμέτρηση ούτε να διατάξει την αντικατάσταση των εκλογικών μηχανών.
  • Οι εξουσίες έκτακτης ανάγκης και ο στρατιωτικός νόμος: Οι σχετικές εξουσίες δεν επιτρέπουν στον πρόεδρο να παρακάμπτει την εκλογική νομοθεσία των πολιτειών ή τους συνταγματικούς περιορισμούς. Ακόμη και η επιβολή στρατιωτικού νόμου δεν θα του παρείχε αυτομάτως την εξουσία να καταλάβει εκλογικό υλικό ή να παρακάμψει την ομοσπονδιακή και την πολιτειακή εκλογική νομοθεσία.

Η αμφισβήτηση των εκλογών του 2020

Η δυσπιστία απέναντι στα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020 εξακολουθεί να εκφράζεται και εντός της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ άλλων από πρόσωπα που ασχολούνται σήμερα με ζητήματα εκλογικής ακεραιότητας.

Η Heather Honey, η οποία έχει γίνει γνωστή για την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020 στην Πενσιλβάνια και την Αριζόνα, κατέχει πλέον θέση αναπληρώτριας βοηθού υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας για την εκλογική ακεραιότητα, ενώ παράλληλα είναι ανώτερη σύμβουλος του διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Παράλληλα, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Peter Navarro εξακολουθεί να προωθεί τη δική του έκθεση σχετικά με καταγγελίες για μαζική εκλογική νοθεία και παρατυπίες στις εκλογές του 2020.

Ο David Becker, εκτελεστικός διευθυντής του Center for Election Innovation & Research, επισήμανε ότι η κυβέρνηση είχε αρκετό χρόνο για να προετοιμαστεί για τις εκλογές.

«Οι εκλογές δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά στην κυβέρνηση. Βρίσκονται στην εξουσία εδώ και 21 μήνες. Απομένουν 20 ημέρες μέχρι τις εκλογές και δεν έχουν κάνει τίποτα από όλα αυτά», δήλωσε.

Η θέση του Λευκού Οίκου

Σε δήλωσή της στο Axios, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Lauren Bis ανέφερε:

«Οι Αμερικανοί αξίζουν εκλογές ασφαλείς, προστατευμένες και διαφανείς, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι κάθε νόμιμη ψήφος πρέπει να μετρά, ότι κάθε εκλογική διαδικασία πρέπει να προστατεύεται και ότι οι Αμερικανοί πρέπει να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα των εκλογών τους».

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