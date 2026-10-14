Katie Zacharia: Η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου που μπέρδεψε τον Τραμπ με τον σύζυγό της, μίλησε σαν ρομπότ και ανακοίνωσε την απομάκρυνση της Γκιλφόιλ

Takeaways by to pontiki AI Η πρώτη εμφάνιση της Κέιτι Ζακαράια ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου χαρακτηρίστηκε από αμήχανη στάση, μηχανικές απαντήσεις και περιορισμένη διάρκεια μόλις 14 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η Ζακαράια ανακοίνωσε την απομάκρυνση της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την προηγουμένως πολύτιμο μέλος.

Η εκπρόσωπος έκανε σαρδάμ μπερδεύοντας τον Τραμπ με τον σύζυγό της, ενώ δεν έπεισε με την απάντησή της όταν ρωτήθηκε για την άδεια άσκησης δικηγορίας της.

Παρά τον έπαινο από τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμφάνισή της, η παρουσία της προκάλεσε αρνητικά σχόλια.

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Μόλις 14 λεπτά, τρεις ερωτήσεις και η ανακοίνωση για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρώτη εμφάνιση της Κέιτι Ζακαράια ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου εξελίχθηκε σε μια άβολη παράσταση, με μηχανικές απαντήσεις, νευρικές κινήσεις και μια χαρακτηριστική γκάφα.

Η νέα εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ έκανε το ντεμπούτο της θυμίζοντας περισσότερο ψηφιακό άβαταρ τεχνητής νοημοσύνης παρά εκπρόσωπο Τύπου.

Όπως σχολιάζει ο Guardian, η Ζακαράια απέφευγε την οπτική επαφή, διάβαζε άκαμπτα τις σημειώσεις της και παρουσίαζε τα φιλοτραμπικά μηνύματα με σχεδόν απόλυτη απουσία συναισθήματος. Έπειτα από μόλις τρεις ερωτήσεις, αποχώρησε.

Το… ασαφές επαγγελματικό παρελθόν και η αποθέωση του Τραμπ

Η 41χρονη Ζακαράια, έκτη εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, ανέλαβε τη θέση έπειτα από σύντομη παρουσία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και θητεία στον όμιλο Trump Media & Technology Group.

Ερωτήματα προκαλούν και τα επαγγελματικά της προσόντα. Η ίδια δηλώνει δικηγόρος, ωστόσο, όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε πότε πέρασε τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας, έδωσε μια μάλλον… μη πειστική απάντηση: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

Με ξανθά μαλλιά, προσεγμένο μακιγιάζ και εμφάνιση που θύμιζε τις προκατόχους της Κέιλι ΜακΕνάνι και Κάρολαϊν Λέβιτ, η Ζακαράια παρέπεμψε με τις δηλώσεις της στον πρώτο εκπρόσωπο Τύπου του Τραμπ, Σον Σπάισερ.

«Η προσέλευση βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ», υποστήριξε για τις συγκεντρώσεις του Τραμπ, ισχυριζόμενη ότι οι Αμερικανοί γεμίζουν στάδια για να στηρίξουν τον πρόεδρο και τους Ρεπουμπλικανούς.

Η δήλωση θύμισε τον Σπάισερ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι η ορκωμοσία του Τραμπ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο πλήθος στην ιστορία. Στις τωρινές συγκεντρώσεις, πάντως, έχουν καταγραφεί αρκετές κενές θέσεις και ασυνήθιστα πολλές διακοπές από διαδηλωτές.

Η Ζακαράια συνέχισε διαβάζοντας τα επιτεύγματα του Τραμπ, με αμήχανες παύσεις, παράξενους τονισμούς και χαμόγελα σε ακατάλληλες στιγμές. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά της σε «μια εξαιρετική σχέση… με τη Βενεζουέλα», την οποία ολοκλήρωσε έπειτα από αναστεναγμό.

Οι… δεξιές ερωτήσεις και η ανακοίνωση για την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Ζακαράια δέχθηκε μόλις τρεις ερωτήσεις, με τις δύο να προέρχονται… τυχαία προφανώς από το ακροδεξιό Breitbart News και συνεχίστηκαν με το επίσης δεξιό Fox News. Όταν ο δημοσιογράφος Πίτερ Ντούσι ρώτησε αν οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών τους με την Ουκρανία, η Ζακαράια πάγωσε στιγμιαία και απάντησε: «Θα πρέπει να επανέλθω σε αυτό».

Η σημαντικότερη είδηση προέκυψε από ερώτηση της Daily Mail για Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην οποία απάντησε ψυχρά «Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκιλφόιλ να παραιτηθεί. Υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

Η μηχανική εκφορά της δήλωσης και το αμήχανο νεύμα που ακολούθησε θύμισαν, κατά τον Guardian, σκηνή δυστοπικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας.

Το… σαρδάμ «ο πρόεδρός μου… συγγνώμη, ο σύζυγός μου»

Η Daily Mail στη συνέχεια τη ρώτησε πώς θα συνδυάσει τα νέα της καθήκοντα με την οικογένειά της, καθώς ο σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά της ζουν στην Καλιφόρνια. Μια ερώτηση που, όπως παρατηρεί ο Guardian, δύσκολα θα δεχόταν άνδρας εκπρόσωπος Τύπου.

«Η ιδέα να μην περνάω τα βράδια με τα παιδιά μου είναι εντελώς απαράδεκτη. Οπότε ο πρόεδρός μου – συγγνώμη, ο σύζυγός μου. Ωραίο αυτό!», απάντησε, υποπίπτοντας σε μια χαρακτηριστική γκάφα, πριν συνεχίσει να λέει πόσο θέλει να βρίσκεται με την οικογένειά της και θέλει να την συμπεριλάβει στην καριέρα της.

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον πιο φιλικό προς την οικογένεια πρόεδρο που είχαμε ποτέ», υποστηρίζοντας ότι έχει προσλάβει περισσότερες γυναίκες με οικογένειες και ότι της εμπιστεύτηκε τη θέση γνωρίζοντας τις οικογενειακές της υποχρεώσεις.

Λίγο αργότερα ολοκλήρωσε αιφνιδιαστικά την ενημέρωση, ανακοινώνοντας ότι ο Τραμπ θα απαντούσε σύντομα σε ερωτήσεις στο νότιο προαύλιο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ την επαινεί, αλλά άρχισε ήδη η αντίστροφη μέτρηση

Ο Τραμπ δήλωσε λίγο αργότερα ότι τη βρήκε «πολύ καλή». Ωστόσο, οι επικριτές του δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν την πρεμιέρα της.

Το Lincoln Project, οργάνωση που αντιτίθεται στον Τραμπ, δημοσίευσε εικόνα της Ζακαράια δίπλα σε ένα μαρούλι, παραπέμποντας στη Λιζ Τρας, η οποία παρέμεινε πρωθυπουργός της Βρετανίας μόλις 49 ημέρες.

Start the clocks https://t.co/7Kh3YRcP6W — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 13, 2026

Ακόμη πιο δηκτικός ήταν ο Άντονι Σκαραμούτσι, πρώην διευθυντής Επικοινωνίας του Τραμπ, που άντεξε στη θέση μόλις 11 ημέρες, διάστημα γνωστό πλέον ως «ένας Σκαραμούτσι».

«Το χρονόμετρο τρέχει. Μέχρι στιγμής, το 1/11 ενός Σκαραμούτσι», έγραψε χαρακτηριστικά.

The clock is running. Thus far 1/11th of a Scaramucci. — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) October 13, 2026

Και όταν ακόμη και ο Σκαραμούτσι αρχίζει να μετρά αντίστροφα, ίσως έχει έρθει η ώρα για την ίδια να πατήσει το κουμπί του τερματισμού.

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