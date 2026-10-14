Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Γιατί ο Τραμπ έσπευσε να την «καρατομήσει» – Οι ενδιάμεσες εκλογές και ο κίνδυνος επίσημης έρευνας

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απομάκρυνε από τη θέση της την πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά από σειρά αρνητικών δημοσιευμάτων για τη δράση της.

Τα δημοσιεύματα αφορούσαν καταγγελίες για παρεμβάσεις σε ξένες κυβερνήσεις, κακή συμπεριφορά προς το προσωπικό της πρεσβείας και ευνοϊκή μεταχείριση επιχειρηματιών.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου για την άμεση αποπομπή της αποσκοπούσε στην αποφυγή περαιτέρω πολιτικών συνεπειών και ερευνών από το Κογκρέσο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποστασιοποιήθηκε από την πρώην πρέσβειρα, τονίζοντας ότι δεν αποτελούσε μέλος της οικογένειάς του, ενώ η ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επεδίωκε το κλείσιμο της υπόθεσης.

Τα καθήκοντα της πρέσβεως έχει αναλάβει προσωρινά ο Τζος Χακ, ενώ παραμένει αβέβαιο αν θα οριστεί άμεσα αντικαταστάτης ή αν θα επιλεγεί κάποιο πρόσωπο από το διπλωματικό σώμα.

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Με συνοπτικές διαδικασίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «καρατόμησε» την πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προσωπική του επιλογή για την κορυφαία διπλωματική θέση στην Ελλάδα.

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και μερικές εβδομάδες τα δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ σχετικά με την… δράση της πρώην παρουσιάστριας του Fox News ήταν ανησυχητικά: σχόλια για παρεμβάσεις της Ουάσινγκτον σε κυβερνήσεις συμμαχικών χωρών, απαιτήσεις για πληρωμές από χρηματοδότες του προέδρου, πληροφορίες για κακή συμπεριφορά έναντι συνεργατών της στην πρεσβεία και για φαβοριτισμό σε επιχειρηματίες, όλα αυτά δημιουργούσαν μια πολύ κακή εικόνα για την πρέσβειρα.

Η ίδια απάντησε – μέσω των δικηγόρων της – με διαψεύσεις και καταγγελίες σε βάρος των ανθρώπων που φέρονταν να την καταγγέλουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι η επίσκεψη του πολιτικού προϊστάμενού της και ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα και οι πιέσεις που δέχθηκε από δημοσιογράφους να σχολιάσει τα δημοσιεύματα σε βάρος της Γκιλφόιλ βάρυναν στην απόφαση του Τραμπ να ζητήσει την παραίτησή της, 24 ωρές μετά τα ρεπορτάζ που τον έφεραν να σκέφτεται την αποπομπή της.

Η… πρεμούρα του Τραμπ να «κλείσει» την υπόθεση Γκιλφόιλ εξηγείται εύκολα: μετά τα τελευταία δημοσιεύματα σε βάρος της πρώην, πλέον, πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο δεν έκρυψαν τη διάθεσή τους να διερευνήσουν τις καταγγελίες, μια εξέλιξη που θα έφερνε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς η Γκιλφόιλ ήταν εξαρχής μια απολύτως προσωπική επιλογή του και θα την «χρεωνόταν» ολοκληρωτικά.

Σημειώνεται ότι ήδη, άλλοι δύο πρέσβεις των ΗΠΑ – ο Τομ Μπάρακ στην Τουρκία και ο Τσαρλς Κούσνερ στη Γαλλία – έχουν προκαλέσει προβλήματα με τη συμπεριφορά τους και, μάλιστα, ο Μπάρακ είχε κληθεί προ ημερών για εξηγήσεις στην Ουάσινγκτον, καθώς φέρεται να έχει υιοθετήσει πλήρως τη «γραμμή» της Άγκυρας για διάφορα θέματα – από τα F-35 ως τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ο Μπάρακ δεν αποπέμφθηκε, αλλά η αίσθηση… διαταραχής ήταν πλέον ορατή στους πάντες.

Στην ουσία, η απόλυση Γκιλφόιλ ήταν μια συνειδητή απόφαση του Τραμπ να δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας γύρω του από τις πιθανές πολιτικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η όλη υπόθεση, μόνο λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι προετοιμάζονται ακόμα και για το ενδεχόμενο να απωλέσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, οπότε η κίνηση αποπομπής της κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να σταματήσει η συζήτηση γύρω από το πρόσωπό της.

Μάλιστα, ο πρόεδρος πήρε σαφείς αποστάσεις από την Γκιλφόιλ, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του και ότι απλώς σε κάποια φάση ήταν η φίλη του γιου του, Ντόναλντ Τζούνιορ – στην πραγματικότητα το ζευγάρι ήταν αρραβωνιασμένο μέχρι το 2024 – σε μια κίνηση ακόμα μεγαλύτερης αποστασιοποίησης από την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, η οποία στην παρούσα φάση μοιάζει εντελώς αποκομμένη από τον Τραμπ και τον κύκλο του.

Από την πλευρά του, και ο Ρούμπιο θα πρέπει να αισθάνεται ανακούφιση για την ταχεία και οριστική αποπομπή Γκιλφόιλ, καθώς, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε αρχίσει να… ψαχουλεύει τις κατηγορίες σε βάρος της και υπήρχε ο κίνδυνος να υπάρξει επίσημη διερεύνησή τους, η οποία – προφανώς – θα εξέθετε την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και θα την καθιστούσε ευάλωτη σε επιθέσεις από Δημοκρατικούς.

Πλέον, το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τον αντικαταστάτη της Γκιλφόιλ, καθώς από την Ουάσινγκτον έρχονται τρία σενάρια:

Ο Τραμπ να επιλέξει πρόσωπο της αρεσκείας του : το σενάριο αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιλεγεί εκπρόσωπος της ομογένειας, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο να «μπλοκαριστεί» στη διαδικασία επικύρωσης από το Κογκρέσο.

: το σενάριο αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιλεγεί εκπρόσωπος της ομογένειας, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο να «μπλοκαριστεί» στη διαδικασία επικύρωσης από το Κογκρέσο. Ο νέος πρέσβης να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα : είναι η πιο ασφαλής λύση, ιδίως αν πρόκεται για διπλωμάτη καριέρας με διακομματική αποδοχή.

: είναι η πιο ασφαλής λύση, ιδίως αν πρόκεται για διπλωμάτη καριέρας με διακομματική αποδοχή. Να μην οριστεί νέος πρέσβης: ήδη τα καθήκοντα της Γκιλφόιλ έχει αναλάβει το νο. 2 της πρεσβείας, Τζος Χακ, με θητεία στο αμερικανικό διπλωματικό σώμα (Foreign Service) από το 2001 και δεν αποκλείεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού».

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