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13.10.2026 18:46

Ο Τραμπ «τελείωσε» την Γκίλφοϊλ: Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε

13.10.2026 18:46
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Ένα ακόμα άδειασμα επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την αποπομπή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ την Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι «ήταν σχεδόν μέλος της οικογένειάς σας. Ήταν έκπληξη αυτοί οι ισχυρισμοί σε βάρος της;», ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ παλιά. Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε».

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ζήτησε την παραίτησή της, ωστόσο η ίδια επιμένει πως οι ισχυρισμοί σε βάρος της είναι ψευδείς και δήλωσε πως προτίθεται να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Υπενθυμίζεται πως η Γκίλφοϊλ αποτέλεσε αντικείμενο καυστικών δημοσιευμάτων το 2024 καθώς είχε γίνει γνωστό πως ο Τραμπ της ανέθεσε την εκπροσώπηση των αμερικανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, μόλις χώρισε από τον Ντον Τραμπ Τζούνιορ, με κάποια να υποστηρίζουν πως το έκανε για να την απομακρύνει και κάποια άλλα για να της «χρυσώσει» το χάπι.

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