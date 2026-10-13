«Μας κλέβουν το μέλλον» – Ξανά στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα με κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία

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Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετείχε σήμερα στην κινητοποίηση των φοιτητών και των μαθητών στη Γαλλία σε μια νέα ημέρα αποκλεισμών διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες για την εκπαίδευση.

Προς γενική έκπληξη, η 23χρονη Σουηδή ακτιβίστρια για το περιβάλλον αναμίχθηκε με τους διαδηλωτές μπροστά από ένα λύκειο του λαϊκού προαστείου Σεν Ντενί, βόρεια του Παρισιού, ενός από τα επίκεντρα αυτού του κινήματος που συγκλονίζει τη Γαλλία έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Climate and social justice activist Greta Thunberg joined students at a high school in the Paris suburb of Saint-Denis, as France faced a new day of nationwide marches and strikes on top of the blockades at schools. https://t.co/gC3Zx4x3Cn — The Associated Press (@AP) October 13, 2026

Το κίνημα αμφισβήτησης, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Παρισιού, έχει επεκταθεί σε όλη τη Γαλλία, με τους φοιτητές και ορισμένα συνδικάτα να ενώνονται με τους μαθητές.

«Μας κλέβουν το μέλλον» και «τα σχολεία δεν λαμβάνουν τις επενδύσεις που χρειάζονται», δήλωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, με την παλαιστινιακή κεφίγια γύρω από τους ώμους, μπροστά σε εκατοντάδες νέους. Αλλά «δεν θα τα παρατήσουμε», συνέχισε, λέγοντας ότι είναι «υπερήφανη για τους Γάλλους σπουδαστές».

Για αυτήν την πέμπτη ημέρα εθνικής κινητοποίησης, οι πρώτες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα το πρωί στη Ναντ (δυτική Γαλλία), τη Λανς (βόρεια), τη Λιόν (ανατολικά) ή ακόμη στη Μασσαλία (νότια) με σύνθημα: «Αγώνας, αγώνας, μέχρι τη νίκη».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το μεσημέρι (ώρα Γαλλίας), εκτός του Παρισιού και του πολεοδομικού συγκροτήματος της γαλλικής πρωτεύουσας, πραγματοποιήθηκαν 360 δράσεις μπροστά από εκπαιδευτικά συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων περίπου εκατό πανεπιστήμια, συγκεντρώνοντας 30.000 άτομα.

Το υπουργείο Παιδείας έκανε λόγο από την πλευρά του το μεσημέρι για μείωση του αριθμού των σχολείων που έχουν κλείσει, με 214 από αυτά να είναι κλειστά σήμερα έναντι 224 την περασμένη Πέμπτη και 800 την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, το 35% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παρουσίαζε κάποια διαταραχή λειτουργίας. Από την πλευρά της η εθνική ένωση φοιτητών δηλώνει πως το 90% των περίπου 70 γαλλικών πανεπιστημίων είναι «αποκλεισμένα» ή «κλειστά».

Τα αιτήματά τους έλαβαν την υποστήριξη πολλών συνδικάτων εκπαιδευτικών, δημοσίων υπαλλήλων και γονέων μαθητών από την αρχή του κινήματος.

«Είναι μια κοινή δυσφορία μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων και είναι αυτό (…) που συνεχίζει να μας κινητοποιεί: δεν είμαστε μόνοι μας», λέει ο Μαριολίνο, ένας 16χρονος μαθητής λυκείου που διαδηλώνει στη Ναντ.

Στο Παρίσι, όπου πολλά λύκεια και πανεπιστήμια είναι αποκλεισμένα από πριν από την αυγή, οι νέοι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται πριν από τη διαδήλωση που επρόκειτο να αρχίσει στις 14:00 τοπική ώρα.

«Δεν μας ακούνε, θα τους αναζητήσουμε», ανακοίνωσε η ένωση φοιτητών στο X, καθώς μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις ζητούν εδώ και πολλές ημέρες συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Με κάλεσμα σε αυτήν την “Πράξη Ε'” η ένωση των μαθητών ζητεί κυρίως σχέδιο 10 δισεκ. ευρώ για τα λύκεια, καταγγέλλοντας τις ελλείψεις καθηγητών, τις υπερπλήρεις τάξεις η ακόμη την κακή κατάσταση των κτιρίων.

Στη Ρεν (δυτικά), η Λιλί, τελειόφοιτος, φοβάται μήπως η κινητοποίηση χάσει την ορμή της με τις σχολικές διακοπές που ξεκινούν το Σάββατο. «Όμως η 17η Οκτωβρίου θα αναβιώσει το κίνημα», θέλει να πιστεύει η Αλμπάν, μια άλλη μαθήτρια, αναφερόμενη σε ένα κάλεσμα για κινητοποίηση για την αύξηση του κόστους διαβίωσης εκείνη την ημέρα.

«Η πλειονότητα είναι έτομοι να ξαναρχίσουν μετά τις διακοπές», λέει ωστόσο ο Σιμόν, 16 ετών, μαθητής στη Μασσαλία.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση δηλώνει ότι διαπιστώνει επιβράδυνση του κινήματος. Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους την Πέμπτη, κατά την τελευταία μεγάλη κινητοποίηση.

Όμως «μπορεί το κίνημα υποχωρεί σαφώς», αλλά η βία «εντείνεται», εκτίμησε το υπουργείο, που λέει ότι καταμέτρησε 147 μέλη του προσωπικού εθνικής παιδείας που τραυματίστηκαν από την έναρξη του κινήματος.

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