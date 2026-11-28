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Ο Μπάμπης Κωστούλας κατέκτησε το European Golden Boy Web 2026, όπως ανακοίνωσε η ιταλική εφημερίδα Tuttosport. Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στη διαδικτυακή ψηφοφορία των φιλάθλων, η οποία αναδεικνύει τον δημοφιλέστερο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό σύλλογο.
Ο Κωστούλας πήρε τη σκυτάλη από τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος είχε κερδίσει το ίδιο βραβείο το 2025. Είναι η δεύτερη διαδοχική ελληνική νίκη στην ψηφοφορία του κοινού!
Ο Κωστούλας συγκέντρωσε 39,46% των ψήφων. Δεύτερος ήταν ο Ιλχάν Φακιλί της Μπεσίκτας και τρίτος ο Φιν Γέλτς της Στουτγκάρδης με 6,56%. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Πάου Κουμπαρσί, ο οποίος κατέκτησε το βασικό βραβείο Golden Boy 2026 της Tuttosport.
Ο Έλληνας επιθετικός θα παραλάβει το βραβείο στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στο Τορίνο.
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