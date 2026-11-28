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Το ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Στο Περιστέρι πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, στου Χαριλάου ταξιδεύει ο Ολυμπιακός.

Αυτοσκοπός θεωρείται η νίκη, εφόσον θέλουν να παραμείνουν κοντά στην κορυφή, για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που τίθενται αντιμέτωποι στην Allwyn Arena. Οι δυο ομάδες έχουν χάσει ήδη αρκετό έδαφος και περαιτέρω απώλεια βαθμών θα τους φέρει μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ ήταν άκρως ανταγωνιστική για μία ακόμη φορά στο UEFA Champions League, ωστόσο έμεινε και πάλι με άδεια χέρια, χάνοντας με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία. Στο πρωτάθλημα, ωστόσο, μετράει δυο σερί νίκες (το 2-1 επί του Λεβαδειακού με ανατροπή και το 0-1 επί της Καλαμάτας) ενώ στις 16/12 θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, συνέχισε την ανοδική του πορεία. Μετά την ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικράτησε εύκολα της Κηφισιάς με 4-0 στην Τούμπα. Επιπλέον, φέτος έχει ήδη κερδίσει μια φορά την Ένωση, στο 3-1 της Θεσσαλονίκης για το Κύπελλο.

Την κούραση και την απογοήτευση που θα «κουβαλά» μαζί του ο Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Άρης, με τις δυο ομάδες να κοντράρονται στη Θεσσαλονίκη. Οι «κίτρινοι» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα κι από τη νίκη τους με… buzzer beater στην Τρίπολη – νίκη που ήταν η πέμπτη στην τελευταία εξάδα αγώνων. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, από την άλλη, καλείται να… μαζέψει τα κομμάτια της μετά το 2-4 από τη Μίλαν για το UEFA Europa League. Δεν είναι μόνο η ήττα, αλλά κυρίως το ότι οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-0 αλλά μετά κατέρρευσαν. Στο πρωτάθλημα περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν, με τον Παναθηναϊκό να είναι στο +4. Οι «πράσινοι» έρχονται κι εκείνοι από ήττα στην Ευρώπη – με παρόμοιο τρόπο με του Ολυμπιακού – καθώς αν και προηγήθηκαν με 2-0 της Νόρτζελαντ, εν τέλει ηττήθηκαν με 3-2 στη Δανία για το UEFA Conference League. Ήταν η πρώτη απώλεια μετά από 10 σερί νίκες εντός κι εκτός συνόρων. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ατρόμητος που περιμένει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι παραμένουν μεν αήττητοι στα τρία τελευταία ματς, αλλά και πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Για την ακρίβεια στην προτελευταία, μαζί (και) με τον Λεβαδειακό, ο οποίος δοκιμάζεται στο Παγκρήτιο από τον ΟΦΗ. Οι Βοιωτοί δείχνουν σημάδια αντίδρασης, αν και το 1-1 με τον Ατρόμητο ήταν πισωγύρισμα στην προσπάθεια να ξεφύγουν από την τελευταία δυάδα. Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους πηγαίνει στην Κρήτη για να παίξει με εκείνη του Χρήστου Κόντη που έφυγε με κατεβασμένο κεφάλι από το ματς με την Άντερλεχτ, στο ίδιο γήπεδο, για το Europa League. Το 1-3 στερεί πολλές από τις ελπίδες του ΟΦΗ για είσοδο στην 24άδα αλλά προσέχει το ματς με τον Λεβαδειακό προκειμένου να πλησιάσει την τετράδα. «Τελικός» φαντάζει για τον Βόλο το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Γαρίδο δεν κατάφερε να κάνει σεφτέ ούτε στο Αγρίνιο, χάνοντας με 1-0 από τον Παναιτωλικό στο φινάλε. Οι Αρκάδες, από την άλλη, έχασαν επίσης στο φινάλε, με 1-0 από τον Άρη στην Τρίπολη, μένοντας μπλεγμένοι σε μια τριπλή ισοβαθμία στην προτελευταία θέση, έχοντας να κερδίσουν από τις 10/10.

Κομβικής σημασίας και για τις δυο ομάδες είναι η αναμέτρηση στο Καυτανζόγλειο ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναιτωλικό. οι «κυανόλευκοι» διασύρθηκαν με 6-2 στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό και πλέον έχουν μόλις έναν βαθμό στην τελευταία πεντάδα αγώνων. Ο «Τίτορμος», από την άλλη, πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα με το 1-0 επί του Βόλου, στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο του. Ήταν το πρώτο «τρίποντο» μετά από επτά διαδοχικές ήττες. Στη Λεωφόρο, Κηφισιά και Καλαμάτα τίθενται αντιμέτωπες με φόντο την οκτάδα. Με πολλές απουσίες, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 4-0 αλλά έχει σημαντικές επιστροφές για το ματς με τη «Μαύρη Θύελλα». Η οποία, μετά και την ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ, συμπλήρωσε τέσσερις αγωνιστικές δίχως νίκη (0-2-2 με 2-8 τέρματα), με την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να αναζητά αντίδραση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

17:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Τρίπολης

17:00 Καυτανζόγλειο Στάδιο, Ηρακλής – Παναιτωλικός

20:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Κηφισιά – Καλαμάτα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

17:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

17:30 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Ολυμπιακός

21:00 Allwyn Arena, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Βαθμολογία:

1. Παναθηναϊκός 30

2. Ολυμπιακός 26

3. ΑΕΚ 23

4. ΠΑΟΚ 22

5. Άρης 22

6. ΟΦΗ 17

7. ΑΕ Κηφισιά 14

8. Παναιτωλικός 12

9. Καλαμάτα 12

10. Ηρακλής 10

11. Αστέρας Τρίπολης 7

12. Λεβαδειακός 7

13. Ατρόμητος 7

14. Βόλος ΝΠΣ 0

*Η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

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