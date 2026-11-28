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Μερικές φορές ή και σχεδόν πάντοτε, η ψήφος είναι σαν την παροιμία με το πώς συμπεριφέρεται κανείς στη θάλασσα και μετά το βρίσκει στο αλάτι: Οι συνέπειες έρχονται και ξανάρχονται και πάντως δεν ξεχνιούνται.

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας και με αφορμή σειρά θεμάτων που έχουν ανακύψει, όπως αυτά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για τα οποία ο Χάρης Δούκας έχει στείλει εξώδικα ζητώντας έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές, ο Νίκος Σοφιανός του ΚΚΕ επισήμανε ότι η προηγούμενη παράταξη του ΠΑΣΟΚ στο δήμο ψήφιζε συχνά πυκνά τις επιλογές του Κώστα Μπακογιάννη – κάποιες από τις οποίες αποδείχθηκαν κολοσσιαία φιάσκα.

Η Τζίνη Γεννηματά θέλησε να απαντήσει με τη λογική «ήμασταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», αλλά ο κ. Σοφιανός δεν πείστηκε, καθότι η υπερψήφιση είναι υπερψήφιση.

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