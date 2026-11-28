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Ο Λιάκος παραιτήθηκε ύστερα από 12 μέρες στο πλαίσιο μιας «απέλπιδας προσπάθειας αντιπερισπασμού μπροστά στη δυσοσμία του σκανδάλου των σπιτιών ανακύκλωσης» εκτιμά η ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας την παραίτηση του υφυπουργού.

Ωστόσο σημειώνει, ότι η παραίτησή του, δεν αρκεί καθώς η κυβέρνηση «που γέννησε τους Λιάκους, τους Μπεκίρηδες, τους Κουλκουδίνες και τους Πάτσηδες» και στην κορυφή της παραμένει ο «αρχιερέας και αρχιτέκτονας της διαφθοράς» Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι παραιτήσεις τους δεν αρκούν· καλύτερα να παραιτηθούν όλοι μαζί. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής» διαμηνύει η ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο κ. Λιάκος παραιτήθηκε σήμερα, έπειτα από δώδεκα ολόκληρες ημέρες που αρνούνταν πεισματικά να το κάνει – και αφού πρώτα συμμετείχε κανονικά στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, καθισμένος δίπλα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του. Εκτός κι αν του τη ζήτησε κρυφά σήμερα, ως μια απέλπιδα προσπάθεια αντιπερισπασμού μπροστά στη δυσοσμία του σκανδάλου των σπιτιών ανακύκλωσης που μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται.

Όπως και να έχει, η παραίτησή του δεν αλλάζει τίποτα. Το σύστημα που τον «ανέθρεψε» παραμένει άθικτο. Το μοτίβο τους, άλλωστε, είναι πλέον γνώριμο: στην αρχή κρύβονται και αρνούνται κάθε ευθύνη, στη συνέχεια τον επιβραβεύουν δίνοντάς του μισό υπουργείο και, στο τέλος, υπό το ασφυκτικό βάρος των αποκαλύψεων, καταφεύγουν σε μια όψιμη «ανάληψη ευθύνης» απλώς και μόνο για να διασωθεί το καθεστώς τους.

Ακόμη κι αν φεύγει ο κ. Λιάκος, η κυβέρνηση που γέννησε τους Λιάκους, τους Μπεκίρηδες, τους Κουλκουδίνες και τους Πάτσηδες παραμένει στη θέση της.

Στην κορυφή αυτού του συστήματος βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης. Ο αρχιερέας και αρχιτέκτονας της διαφθοράς -υπεύθυνος για τις υποκλοπές, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συγκάλυψη στα Τέμπη, το πλιάτσικο στο Ταμείο Ανάκαμψης, τον διεθνή διασυρμό της χώρας, τις αλλεπάλληλες δημοσιονομικές διορθώσεις και την εξόντωση της κοινωνίας από την ακρίβεια- νομίζει ότι μπορεί, θυσιάζοντας ένα ακόμη πρόσωπο, να βγει ξανά αλώβητος.

Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Οι παραιτήσεις τους δεν αρκούν· καλύτερα να παραιτηθούν όλοι μαζί. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής!

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