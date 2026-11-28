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«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι οι δυσώδεις υποθέσεις που έρχονται στο φως αποκαλύπτονται κυρίως χάρη σε καταγγελίες πολιτών και παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επτάμισι χρόνια μετά από την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ, πού βρίσκονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των «αρίστων» που θα διασφάλιζαν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία; Δεν μπορεί η κυβέρνηση να συμπεριφέρεται σαν να ανέλαβε την εξουσία χθες».

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ1, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης.

«Η ανάδειξη υποθέσεων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης δεν συνιστά τοξικότητα. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι απολύτως σεβαστό, αλλά δεν καταργεί την πολιτική ευθύνη ούτε την υποχρέωση λογοδοσίας.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση εγκαλεί την αντιπολίτευση για πρόωρες καταδίκες, υπουργός της σπεύδει να προεξοφλήσει την αθωότητα εμπλεκομένου.

Δεν αμφισβητούμε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Αμφισβητούμε την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής και τις μεγαλόστομες διακηρύξεις περί επιτάχυνσης της απονομής της, όταν σοβαρές υποθέσεις παραμένουν επί χρόνια σε εκκρεμότητα».

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