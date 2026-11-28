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Σταματάς στο κόκκινο, κρατάς το πόδι στο φρένο και ξαφνικά ο βενζινοκινητήρας παίρνει μπροστά. Κοιτάς το ταμπλό. Η μπαταρία έχει αρκετές μπάρες και πριν από λίγο κινούσουν κανονικά με ρεύμα. Γιατί λοιπόν το αυτοκίνητο καίει βενζίνη τώρα που δεν πάει πουθενά;

Σε ένα πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο, το λεγόμενο full hybrid, ο βενζινοκινητήρας έχει δουλειά να κάνει και με τους τροχούς ακίνητους. Μπορεί να ζεσταίνεται ο ίδιος, να δίνει θερμότητα στην καμπίνα ή να κινεί τη γεννήτρια για να φορτίσει την μπαταρία. Συχνά κάνει περισσότερα από ένα την ίδια στιγμή.

Μετά την εκκίνηση, ο κινητήρας χρειάζεται προθέρμανση

Το πρωί πατάς το κουμπί εκκίνησης, βγαίνεις από τη θέση στάθμευσης ηλεκτρικά και φτάνεις μέχρι τη γωνία χωρίς να ακουστεί ο βενζινοκινητήρας. Η μπαταρία είχε αρκετή ενέργεια γι’ αυτά τα πρώτα μέτρα, αλλά το μοτέρ κάτω από το καπό παραμένει κρύο. Αν το υβριδικό σύστημα το βάλει μπροστά για να ζεσταθεί, μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει και στο πρώτο κόκκινο.

Η Toyota αναφέρει την προθέρμανση στο εγχειρίδιο της Corolla Hybrid ως έναν από τους λόγους για τους οποίους ο κινητήρας μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία όταν το αυτοκίνητο σταματήσει. Γι’ αυτό έχει σημασία πότε συμβαίνει. Άλλο το πρώτο φανάρι που συναντάς δύο στενά από το σπίτι και άλλο το ίδιο φανάρι στην επιστροφή, έπειτα από μισή ώρα οδήγησης.

Η συνέχεια στο autotypos.

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