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Δικογραφία σε βάρος δύο 19χρονων νεαρών και μιας 18χρονης, σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης, για περίπτωση απάτης, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών που διενεργούνται για την ταυτοποίηση δραστών διάφορων αδικημάτων που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο.
Συγκεκριμένα, οι 19χρονοι στις αρχές του Νοεμβρίου, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αφαίρεσαν από 82χρονο ημεδαπό το χρηματικό ποσό των (17.000) ευρώ και διάφορα χρυσαφικά και στην συνέχεια διέφυγαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της 18χρονης.
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