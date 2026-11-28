Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δικογραφία σε βάρος δύο 19χρονων νεαρών και μιας 18χρονης, σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης, για περίπτωση απάτης, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών που διενεργούνται για την ταυτοποίηση δραστών διάφορων αδικημάτων που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο.

Συγκεκριμένα, οι 19χρονοι στις αρχές του Νοεμβρίου, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αφαίρεσαν από 82χρονο ημεδαπό το χρηματικό ποσό των (17.000) ευρώ και διάφορα χρυσαφικά και στην συνέχεια διέφυγαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της 18χρονης.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ»: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ με κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική – Πυκνές χιονοπτώσεις και άνεμοι έως 10 μποφόρ

Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό τα Ιόνια Νησιά – Πλημμύρισε ξανά το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, προβλήματα και στο οδικό δίκτυο (Photos/Video)

Στυλίδα: Παραλίγο τραγωδία από φωτιά σε σπίτι – Πατέρας έσωσε τον γιο του και έναν φίλο του που ήταν λιπόθυμοι (Photos)