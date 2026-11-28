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Θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο του Βασίλη Παπαγγέλη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από «μάχη» με τον καρκίνο.

Ο εκλιπών, συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ φόρεσε και την φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος Ελλάδας.

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έκανε τα πρώτα του βήματα στα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα και το 1977 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, με προπονητή τον Αντώνη Γεωργιάδη.

Από το 1977 μέχρι το 1984 πραγματοποίησε 129 συμμετοχές και σημείωσε οκτώ γκολ στην Α’ Εθνική, καθιερώνοντας την παρουσία του στην ομάδα της Ηπείρου.

Οι εμφανίσεις του τού άνοιξαν την πόρτα του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 1984. Στους «ερυθρόλευκους» αγωνίστηκε για τρεις σεζόν, καταγράφοντας 31 συμμετοχές και τρία γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ συμμετείχε και σε αγώνες Κυπέλλου και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Με την ομάδα του Πειραιά κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας, ενώ το 1986 αγωνίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το 1987 επέστρεψε στον αγαπημένο του ΠΑΣ Γιάννινα, έπειτα και από την επιθυμία του τότε προέδρου Κώστα Γκλίναβου, παραμένοντας στην ομάδα μέχρι τον Δεκέμβριο του 1991. Στη δεύτερη θητεία του κατέγραψε ακόμη 70 συμμετοχές και τρία γκολ.

Στη συνέχεια πέρασε για μικρότερα χρονικά διαστήματα από τον Όλυμπο Κέρκυρας, τον Ναυπακτιακό και τον Θεσπρωτό.

Ο Παπαγγέλης είχε επίσης παρουσία στις μικρότερες εθνικές ομάδες. Το 1977 συμμετείχε με την Εθνική Ερασιτεχνών στα προκριματικά του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της UEFA, ενώ αγωνίστηκε και με την Ολυμπιακή ομάδα στα προολυμπιακά τουρνουά.

Το 1983 εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες της Καζαμπλάνκας, ενώ είχε κληθεί και σε προπονήσεις της Εθνικής Ανδρών.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε κοντά στον ΠΑΣ Γιάννινα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του από διαφορετικά πόστα.

Από το 2006 και για περίπου έξι χρόνια ασχολήθηκε με τα τμήματα υποδομής, ενώ διετέλεσε βοηθός του Στεφάν Ντεμόλ στην πρώτη ομάδα και γενικός αρχηγός κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Γιώργου Χριστοβασίλη.

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