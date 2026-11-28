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Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες, αλλά και πολιτικά ευαίσθητες πτυχές της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αφορά την εμπλοκή της δικηγορικής εταιρείας «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες», από την οποία πάντως έχει αποχωρήσει ο υπουργός εξωτερικών, λόγω της πολιτικής του ιδιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανέθεσε στις 12 Ιανουαρίου 2024, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, στη δικηγόρο και καθηγήτρια Νομικής Γαρυφαλλιά Αθανασίου, μέλος της συγκεκριμένης δικηγορικής εταιρείας, την εκπόνηση γνωμοδότησης σχετικά με τη σχέση μεταξύ των εταιρειών ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO.

Το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι ελεγκτές της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) είχαν επισημάνει ότι οι δύο εταιρείες εμφανίζονταν ως επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων. Οι προσφορές τους, ωστόσο, είχαν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του κόστους των πολυκέντρων ανακύκλωσης και τη διαμόρφωση προϋπολογισμών δημόσιων συμβάσεων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η γνωμοδότηση της Γαρυφαλλιάς Αθανασίου, η οποία παραδόθηκε μέσα σε λίγες ώρες από την ανάθεση, υποστήριζε ότι οι δύο εταιρείες δεν παρουσίαζαν δομική σύνδεση μέσω μετοχικών συμμετοχών ή κοινών διοικητικών οργάνων και ότι η μεταξύ τους σχέση ήταν σχέση προμηθευτή και διανομέα, η οποία δεν αναιρούσε την επιχειρηματική αυτοτέλειά τους.

Για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση συμφωνήθηκε αμοιβή 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το στοιχείο, όμως, που προκαλεί τα σοβαρότερα ερωτήματα προκύπτει από τον έλεγχο των φορολογικών δεδομένων της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος myDATA που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες» είχε τιμολογήσει προς την ΤΕΧΑΝ υπηρεσίες συνολικού ύψους 259.904 ευρώ κατά τα έτη 2024 και 2025.

Συγκεκριμένα, οι τιμολογήσεις ανέρχονταν σε 170.624 ευρώ το 2024 και 89.280 ευρώ το 2025.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί μια δημόσια Διαχειριστική Αρχή, η οποία είχε εγκρίνει τη χρηματοδότηση των ελεγχόμενων έργων, επέλεξε για την αντίκρουση ενός σημαντικού ελεγκτικού ευρήματος δικηγόρο που ανήκε σε εταιρεία η οποία εμφανιζόταν ως πάροχος νομικών υπηρεσιών προς την ίδια την ελεγχόμενη επιχείρηση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ρητά ότι δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος επιλογής της συγκεκριμένης δικηγόρου, υπό το φως της οικονομικής σχέσης του γραφείου με την ΤΕΧΑΝ.

Στη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο Νικόλαος Μαμαλούγκας, προϊστάμενος της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, ο οποίος είχε ενημερωθεί για τις επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις επίμαχες προμήθειες.

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