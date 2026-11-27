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Το Dacia Sandero κατέκτησε την πρώτη θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων τον Οκτώβριο και παραμένει Νο1 στο δεκάμηνο, ενώ ενισχύει θεαματικά την παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά

Ακάθεκτο συνεχίζει την εμπορική του πορεία το Dacia Sandero μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην ελληνική αγορά. Τον Οκτώβριο του 2026, το δημοφιλές μοντέλο ανέβηκε για τέταρτη φορά μέσα στη χρονιά στο πρώτο σκαλί του βάθρου των ευρωπαϊκών πωλήσεων, καταγράφοντας 17.812 ταξινομήσεις.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι συνολικές του ταξινομήσεις στην Ευρώπη από την αρχή του έτους έως και τον Οκτώβριο έφτασαν τις 181.080 μονάδες, διατηρώντας το στην πρώτη θέση όλων των διαθέσιμων καναλιών πώλησης.

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