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ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026
Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα
Στα Public και το Tickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ’ΡΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 5/12
Ερμηνεύουν: Φοίβος Δεληβοριάς, Χρήστος Θηβαίος, Εύη Μάζη, Πάνος Μουζουράκης, Λήδα Ξυδιά, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μαρίζα Ρίζου, Μελίνα Τανάγρη
Special Guest: Δήμητρα Γαλάνη
Θέατρο Ακροπόλ έως 27/12
Ο διαχρονικός μύθος του Ηρακλή ζωντανεύει μέσα από μια μεγάλη – πλούσια θεατρική παραγωγή με 12μελή θίασο
DOGVILLE του Lars Von Trier σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 25/11
Η κοινότητα του Dogville —ένα κλειστό σύστημα φόβου και επίπλαστης ηθικής τάξης, ένας κόσμος άηχης βίας — μεταφέρεται στη σκηνή σαν ένας ζωντανός μηχανισμός ελέγχου
Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ – Grand Classical Ballet
Θέατρο Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου 27-29/12
Τo νέο θέατρο της Αθήνας West Side Theater, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, δίπλα στη στάση Μετρό Ανθούπολη, σας περιμένει αυτό τον Δεκέμβριο για να ζήσετε μοναδικές παραστάσεις!
ΤΑ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΙΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
Ωδείο Αθηνών από 26/12
«Τα Βαλς των Χριστουγέννων», με τη Νίνα Λοτσάρη, μας προσκαλούν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο
Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ
Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη έως 31/1/2027
Σας προσκαλούμε σε μια συγκινητική, φωτεινή και γεμάτη ελπίδα θεατρική παράσταση, εμπνευσμένη από το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν — με μια νέα, απρόσμενη πνοή!
Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public
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