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Η συνεργασία της Stellantis με την Dongfeng φέρνει το 2027 ένα νέο D-SUV με ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά σύνολα, τεχνολογία ADAS της Momenta και προοπτική για την Ευρώπη
Το επόμενο Jeep που θα κατασκευάζεται στην Κίνα σε συνεργασία με την Dongfeng, αναμένεται να κάνει ντεμπούτο το 2027, διαθέτοντας αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά κινητήρια σύνολα, ενώ θα προορίζεται και για εξαγωγή σε διεθνείς αγορές.
Το νέο μοντέλο ενδέχεται να ταυτίζεται με το μελλοντικό SUV κατηγορίας D της Jeep που προορίζεται και για την Ευρώπη, το οποίο είχε προαναγγελθεί κατά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου FaSTLAne 2030 του ομίλου Stellantis. Το έργο αναπτύσσεται από κοινού με την κινεζική Dongfeng, με την οποία ο όμιλος υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας τον Μάιο του 2026.
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