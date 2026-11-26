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Η Chery γίνεται η πρώτη κινεζική μάρκα που πετυχαίνει το συγκεκριμένο ορόσημο στην ελληνική αγορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα

Μόλις 19 μήνες χρειάστηκε η Chery για να φτάσει τις 5.000 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα γρήγορη εμπορική πορεία από την έναρξη της δραστηριότητάς της στη χώρα μας, τον Μάιο του 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί την πρώτη κινεζική μάρκα που πετυχαίνει το συγκεκριμένο ορόσημο στην ελληνική αγορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η δυναμική της Chery αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα του Οκτωβρίου 2026, όταν βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα των εταιρειών με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο κανάλι της λιανικής. Την ίδια στιγμή, το Tiggo 4 σημείωσε μια ακόμη σημαντική επίδοση, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο σύνολο της ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

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