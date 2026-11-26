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Εικονικές εταιρείες ακόμη και στην Ιταλία, εκατοντάδες μισθωμένα ακίνητα, πλαστά παραστατικά διαμονής και ένα δίκτυο εξυπηρέτησης ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτουν το εύρος της απάτης με τις αποζημιώσεις διανυκτέρευσης.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η λογίστρια με το προσωνύμιο «Μαρκέλλα», η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα ακόμη και εκτός ελληνικών συνόρων, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες λιμενικών που πραγματοποιούσαν αποστολές στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ιταλίας, όπου φέρεται να δημιουργήθηκε εικονική εταιρεία με σκοπό την απόκτηση ιταλικού ΑΦΜ. Αρχικά, η έκδοση αποδείξεων γινόταν με ελληνικό ΑΦΜ, ωστόσο τα συγκεκριμένα παραστατικά δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. Έτσι, αναζητήθηκε λύση μέσω της σύστασης εταιρικής οντότητας στην Ιταλία, ώστε να εκδίδονται αποδείξεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους μετακινούμενους υπαλλήλους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο εγκληματικές οργανώσεις που αποκαλύφθηκαν από την έρευνα. Από τη μία πλευρά βρισκόταν ο ιδιώτης με το όνομα «Γιώργος» και από την άλλη η ομάδα της «Μαρκέλλας», στην οποία φέρονται να εμπλέκονται αστυνομικός στα Ιωάννινα και η μητέρα της λογίστριας. Οι δύο πλευρές επιδίωκαν να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, αναζητώντας συνεχώς διαθέσιμα ακίνητα και προσφέροντας ανταγωνιστικές αμοιβές.

Το δίκτυο των εικονικών καταλυμάτων και η οικονομική ζημία

Η λειτουργία του συστήματος βασιζόταν στη μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία εμφανίζονταν ως καταλύματα για τη φιλοξενία μετακινούμενων υπαλλήλων. Στην πραγματικότητα, οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν αποδείξεις διαμονής χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει διανυκτέρευση. Με αυτά τα παραστατικά διεκδικούσαν από τις υπηρεσίες τους τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις, καταβάλλοντας προηγουμένως συμφωνημένο αντίτιμο στα μέλη των οργανώσεων.

Στις αποδείξεις αναγραφόταν συνήθως το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με τον προορισμό και τη διάρκεια της μετακίνησης. Ακόμη και όταν υπήρχε πραγματική διαμονή, τα ποσά που εμφανίζονταν στα παραστατικά ήταν συχνά σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που είχαν πράγματι πληρωθεί.

Η έκταση της δραστηριότητας αποτυπώνεται στα στοιχεία της έρευνας: περισσότερες από 173 κατοικίες είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί μέσω εταιρειών της πρώτης ομάδας. Ορισμένα ακίνητα, μάλιστα, δεν διέθεταν ούτε ηλεκτροδότηση ούτε υδροδότηση. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, σε κατοικία μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, τουλάχιστον 1.309 ένστολοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα παραστατικά. Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ. Από αυτά, 2,84 εκατομμύρια ευρώ αποδίδονται στην πρώτη ομάδα και 9,52 εκατομμύρια ευρώ στη δεύτερη.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν αποδείξεις από εννέα εταιρείες αλλοδαπών «αχυρανθρώπων» και δύο ακόμη εταιρείες με κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η αντίστοιχη ζημία εκτιμάται σε 225.000 και 89.600 ευρώ, αντίστοιχα.

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