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Μια τεράστια και καλά οργανωμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με επίκεντρο τις εικονικές διαμονές και τις παράνομες αποζημιώσεις εκτός έδρας, αποκάλυψε η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο ανεξάρτητες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και καταλυμάτων, μέσω του οποίου χορηγούσαν έναντι αμοιβής πλαστά παραστατικά διαμονής σε ένστολους και άλλους δημοσίους υπαλλήλους.

Η υπόθεση αφορά τουλάχιστον 1.309 αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα παραστατικά για να εισπράξουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διαμονές. Η συνολική ζημία που εκτιμάται ότι υπέστη το Δημόσιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Το μέγεθος της δραστηριότητας αποτυπώνεται και στον αριθμό των ακινήτων που είχαν ενταχθεί στο σύστημα. Μόνο η πρώτη εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε μισθώσει ή υπεκμισθώσει περισσότερες από 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, τις οποίες εμφάνιζε ως καταλύματα. Ορισμένα από αυτά, μάλιστα, δεν διέθεταν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό, γεγονός που δεν εμπόδιζε την έκδοση αποδείξεων για υποτιθέμενες διανυκτερεύσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατοικίας μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία, σύμφωνα με τα παραστατικά που εντοπίστηκαν, εμφανίζονταν να έχουν διαμείνει ταυτόχρονα 23 άτομα!

Πώς λειτουργούσε το σύστημα των εικονικών αποδείξεων

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για αστυνομικούς που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και κατέθεταν αποδείξεις ξενοδοχείων για διαμονές που στην πραγματικότητα δεν είχαν πραγματοποιήσει. Με αυτόν τον τρόπο διεκδικούσαν και εισέπρατταν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις υπηρεσίες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη των δύο ομάδων είχαν δημιουργήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες, μέσω των οποίων εξασφάλιζαν τη μίσθωση ακινήτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα ακίνητα αυτά χρησιμοποιούνταν ως εικονικά καταλύματα, ενώ οι εταιρείες εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής για υπαλλήλους που επρόκειτο να μετακινηθούν υπηρεσιακά.

Οι ενδιαφερόμενοι κατέβαλλαν ένα προσυμφωνημένο ποσό στους εμπλεκομένους, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα παραστατικά. Στις αποδείξεις αναγραφόταν συνήθως το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που δικαιούνταν ο κάθε υπάλληλος ανά διανυκτέρευση, με βάση τον προορισμό και τη χρονική περίοδο της μετακίνησής του.

Η πρακτική αυτή δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε διαμονές που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου κάποιος υπάλληλος είχε πράγματι φιλοξενηθεί σε κατάλυμα, το ποσό που αναγραφόταν στην απόδειξη φέρεται να ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο που είχε πληρώσει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν για την υπόθεση, η διαδικασία περιλάμβανε και επιστροφή χρημάτων σε μετρητά. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι υπάλληλος κατέβαλε ηλεκτρονικά 3.000 ευρώ για μια υποτιθέμενη διαμονή και στη συνέχεια έλαβε πίσω 2.700 ευρώ. Τα υπόλοιπα 300 ευρώ παρακρατούνταν ως αμοιβή από το κύκλωμα.

Με την κατάθεση της απόδειξης στην υπηρεσία του, εισέπραττε στη συνέχεια ολόκληρη την αποζημίωση των 3.000 ευρώ, αποκομίζοντας το αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Η ζημία των δύο ομάδων και οι εταιρείες-βιτρίνες

Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική ομάδα προκάλεσε ζημία ύψους περίπου 2.840.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη φέρεται να ευθύνεται για επιπλέον 9.520.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν μεγάλο αριθμό παραστατικών που είχαν εκδοθεί από εννέα εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονται να ανήκουν σε αλλοδαπούς που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν επίσης δύο ακόμη εταιρείες με κοινή έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ζημία που αποδίδεται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπολογίζεται σε τουλάχιστον 225.000 ευρώ και 89.600 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης. Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν αρχικά 17 μέλη των δύο ομάδων, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη, καθώς και ένας αστυνομικός, ένας στρατιωτικός και ένας λιμενικός.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή στις εγκληματικές ομάδες και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Επιπλέον, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου τρεις αστυνομικοί και ένας υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι φέρονται να είχαν κάνει χρήση των εικονικών αποδείξεων.

Σύμφωνα με τις δικαστικές εξελίξεις που έγιναν γνωστές στις 25 Νοεμβρίου, 20 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ η δικογραφία διαχωρίστηκε για τέσσερις στρατιωτικούς, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Στρατοδικείο.

Σε βάρος 16 κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Παράλληλα, στη δικογραφία έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 1.309 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος.

Τα 418.270 ευρώ σε μετρητά, τα κρυμμένα χρήματα και τα ευρήματα των ερευνών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα των εμπλεκομένων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 418.270 ευρώ σε μετρητά, από τα οποία τα 328.375 ευρώ ήταν επιμελώς κρυμμένα σε κατοικία συλληφθείσας.

Στα υπόλοιπα ευρήματα περιλαμβάνονται:

Κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και εταιρικές σφραγίδες.

Δύο μηχανήματα POS.

Χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά.

Τέσσερα οχήματα.

Μικροποσότητα ναρκωτικών και ένα κυνηγετικό όπλο.

Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας εντοπίστηκαν ακόμη στοιχεία αναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς των φερόμενων ως αρχηγικών μελών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τέσσερις λογαριασμοί εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο που ξεπερνούσε τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ.

Για τη διερεύνηση της προέλευσης των χρημάτων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, παρέχοντας έναντι αμοιβής αποδείξεις «εικονικής» διαμονής σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι μετακινούνταν, για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους, με έξοδα του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 24η Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης, συνελήφθησαν συνολικά -17- μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, καθώς και αστυνομικός, στρατιωτικός και λιμενικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -16- μέλη, που κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα (συμμορία) και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμη -3- αστυνομικοί και υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται -1.309- ταυτοποιημένοι ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, που κατηγορούνται για απάτη, σε βαθμό πλημμελήματος.

Προηγήθηκαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις για τη μετακίνησή τους, προσκόμιζαν «εικονικές» αποδείξεις από ξενοδοχεία που δήθεν διέμεναν.

Ακολούθησε διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Όπως προέκυψε, τα μέλη των ομάδων, από απροσδιόριστο μέχρι στιγμής χρόνο, είχαν συστήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα. Μέσω αυτών, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι αμοιβής, σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί να προσκομίσουν τα παραστατικά στις Υπηρεσίες τους και να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους.

Μάλιστα, ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το αναγραφόμενο στις αποδείξεις χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε πράγματι καταβληθεί.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας των εγκληματικών ομάδων είναι το γεγονός ότι, μέσω των εταιρειών της πρώτης ομάδας, είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από -173- κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένες από τις οποίες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου επιφάνειας μόλις -44- τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, βάσει των εκδοθέντων παραστατικών, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα -23- άτομα.

Από τις έως τώρα έρευνες προέκυψε ότι τουλάχιστον -1.309- ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών, προκαλώντας συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τουλάχιστον -12.674.600- ευρώ.

Ειδικότερα, από την παράνομη δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας, προέκυψε ζημία στο δημόσιο ύψους -2.840.000- ευρώ, ενώ από τη δράση της έτερης προέκυψε ζημία ύψους -9.520.000- ευρώ.

Παράλληλα με τη δράση των ανωτέρω ομάδων, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός αποδείξεων έχουν εκδοθεί από -9- εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», καθώς και από έτερες -2- εταιρείες με κοινή έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον -225.000- και -89.600- ευρώ, αντίστοιχα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 418.270 ευρώ, από τα οποία τα -328.375- ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας,

-πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των -200.000- ευρώ,

– πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών,

– δύο μηχανήματα POS,

– πλήθος σημειώσεων με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά,

– 4 οχήματα,

– μικροποσότητα ναρκωτικών και

– κυνηγετικό όπλο.

Επίσης, εντοπίστηκαν αποδείξεις ανάληψης μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών, οι τέσσερις εκ των οποίων εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των -2.400.000- ευρώ, για τη διερεύνηση της προέλευσης των οποίων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Για τις περιπτώσεις κατοχής του κυνηγετικού όπλου και των ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος ισάριθμων μελών των εγκληματικών ομάδων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται».

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