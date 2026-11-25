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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ένας 67χρονος οδηγός ταξί παρέσυρε μία 59χρονη οδηγό μοτοποδηλάτου.

Ο οδηγός ταξί φέρεται να παρέσυρε και να εγκατέλειψε την οδηγό στο σημείο. Η 59χρονη τραυματίστηκε ελαφρά.

Έπειτα από έρευνα, ο 67χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

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