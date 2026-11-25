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Δύο διαγωνισμοί που ναυάγησαν, δικαστικές προσφυγές, μια ολυμπιακή εγκατάσταση που εξακολουθεί να λειτουργεί με προβλήματα συντήρησης και η κόντρα μεταξύ Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας συνθέτουν την εικόνα γύρω από το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου.

Την περασμένη Παρασκευή, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοίνωσε ότι προτιμητέος επενδυτής αναδείχθηκε η Aplekton Holdings Co. Ltd., συμφερόντων του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη. Στον διαγωνισμό είχαν συμμετάσχει επίσης η Elia Corporation, συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Γιάννη Μυτιληναίου, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον χώρο της ιππασίας, καθώς και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

Ο αποκλεισμός της Ομοσπονδίας και η δικαστική διαμάχη

Η ανακοίνωση του Ταμείου προκάλεσε την αντίδραση της Ομοσπονδίας, με βασικά σημεία αντιπαράθεσης τον αποκλεισμό της προσφοράς της από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, αλλά και την απουσία αναφοράς στο οικονομικό τίμημα της προσφοράς που επικράτησε.

Η Ομοσπονδία, με ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η συμμετοχή της απορρίφθηκε, χωρίς να έχει λάβει μέχρι σήμερα συγκεκριμένη και αναλυτική ενημέρωση για τους λόγους της απόφασης. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του κύρους του νέου διαγωνισμού και ότι αναμένει τον προσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο γεγονός ότι το αρχικό δελτίο Τύπου του Ταμείου, στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την κατάθεση των προσφορών, δεν περιλάμβανε τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας. Χρειάστηκε, όπως αναφέρει, να ακολουθήσει διορθωτική ανακοίνωση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί επισήμως ότι είχε καταθέσει προσφορά.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας έχει ήδη καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά του κύρους του διαγωνισμού στις 27 Ιανουαρίου 2026, ενώ στις 12 Αυγούστου υπέβαλε υπόμνημα συνέχισης της διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπως αναφέρει, αναμένει ακόμη τον προσδιορισμό της δικασίμου, κατά την οποία θα εξεταστούν οι αιτιάσεις της και η νομιμότητα των ενεργειών του Ταμείου.

Σημαντικό είναι επίσης ότι το 2023, σε διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ, η Aplekton είχε αναδειχθεί πλειοδότρια για έκταση 589,5 στρεμμάτων, με διάρκεια παραχώρησης 40 ετών. Η οικονομική προσφορά της προέβλεπε εφάπαξ τίμημα 6,5 εκατ. ευρώ και ετήσιο μίσθωμα 180.000 ευρώ, με πρόβλεψη πληθωριστικών αναπροσαρμογών. Χωρίς να υπολογιστούν οι μελλοντικές αυξήσεις, το ονομαστικό σύνολο της συμφωνίας ανερχόταν σε περίπου 13,7 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία εκείνη, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε. Η προσφυγή της Ομοσπονδίας οδήγησε τον Μάιο του 2024 στην έκδοση προσωρινής δικαστικής διαταγής, η οποία εμπόδιζε την υπογραφή της σύμβασης. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην ακύρωση του διαγωνισμού.

Είχε προηγηθεί το Πρακτικό Επεξεργασίας 21/2024 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, κρίθηκε μη νόμιμο το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου που συνόδευε τον διαγωνισμό του 2023. Στο σκεπτικό περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, αναφορά στην ανάγκη διατήρησης της αθλητικής ιππικής χρήσης του ακινήτου.

Αυτό ακριβώς είναι και το ζήτημα στη σημερινή αντιπαράθεση. Η Ομοσπονδία επικαλείται το Προεδρικό Διάταγμα της 19ης Απριλίου 2002, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 347Δ΄ της 1ης Μαΐου 2002 και καθορίζει τις χρήσεις γης στην περιοχή. Ειδικότερα, στο άρθρο 2 και στη Ζώνη 2 προβλέπεται ρητά το υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, στο οποίο περιλαμβάνονται κλειστή αρένα, εστιατόριο, γραφεία διοίκησης και στεγασμένος χώρος προθέρμανσης. Η θέση της είναι ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις δεν μπορούν να παρακαμφθούν κατά τη διαμόρφωση της τελικής σύμβασης.

Παραχώρηση 99 ετών, προβλήματα συντήρησης και προοπτικές ανάπτυξης

Η διαφορά ανάμεσα στον διαγωνισμό του 2023 και στη σημερινή διαδικασία είναι σημαντική τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς τη διάρκεια της παραχώρησης. Το νέο σχέδιο αφορά περίπου 1.027 στρέμματα, δηλαδή 437 περισσότερα από τα 589,5 στρέμματα της προηγούμενης διαδικασίας, ενώ η χρονική διάρκεια αυξάνεται από τα 40 στα 99 χρόνια.

Το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο βρίσκεται στη Μερέντα, σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», και διαθέτει υποδομές που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται κλειστή αρένα περίπου 2.100 τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας 2.010 θεατών, επτά αρένες προπόνησης, πέντε συγκροτήματα στάβλων συνολικής επιφάνειας 9.223 τετραγωνικών μέτρων και αρχική δυναμικότητα φιλοξενίας 280 αλόγων. Υπάρχουν ακόμη κτίριο διοίκησης 3.131 τετραγωνικών μέτρων, χώροι στάθμευσης, βοηθητικές εγκαταστάσεις και ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, τα προβλήματα που η ίδια έχει καταγράψει στο ολυμπιακό ακίνητο αφορούν την ηλεκτροδότηση, τις ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, τις περιφράξεις, τις αγωνιστικές επιφάνειες, τους χώρους πρασίνου και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει διαθέσει δικούς της πόρους για τη συντήρηση και τη λειτουργία του Κέντρου, ενώ παλαιότερη εκτίμηση ανέβαζε το ετήσιο κόστος συντήρησης περίπου στις 500.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη είναι η κατάσταση με την κτηνιατρική κλινική, που είχε κατασκευαστεί στο πλαίσιο του ολυμπιακού έργου, αλλά παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2024. Η Ομοσπονδία επανέφερε το θέμα τον Ιούλιο, μετά την απώλεια κάποιων αλόγων, επισημαίνοντας την έλλειψη οργανωμένης νοσοκομειακής μονάδας για άλογα στη νότια Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση εξαιρέθηκε από τον διαγωνισμό, με την πρόβλεψη να αντιμετωπιστεί χωριστά.

Την ίδια στιγμή, το Ιππικό Κέντρο εξακολουθεί να φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε ο 3ος Αγώνας Κυπέλλου Υπερπήδησης Εμποδίων, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί ο 8ος Διασυλλογικός Αγώνας Νοτίου Ελλάδας.

Οι προοπτικές ανάπτυξης, πάντως, δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην αθλητική χρήση. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει δυνατότητες για τη δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, γηπέδου γκολφ, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας, καταστημάτων συναφών με τις δραστηριότητες της περιοχής, εκθεσιακών χώρων, εστιατορίων και υποδομών αναψυχής.

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