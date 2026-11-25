Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για αύριο, Πέμπτη (26/11), διεκόπη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη λόγω κωλύματος της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ήταν μια εξέλιξη που είχε προαναγγείλει στην ουσία η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση λόγω πολιτικών και κοινοβουλευτικών της υποχρεώσεων, ενόψει και της σημερινής πανελλαδικής εργατικής κινητοποίησης.

Ο συνεργάτης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Διονύσης Χασάπης, ανακοίνωσε και τυπικά σήμερα το κώλυμα και το δικαστήριο διέκοψε για την Πέμπτη.

Να σημειωθεί πως για το τριήμερο 24, 25, 26 Νοεμβρίου είχαν προγραμματιστεί οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων που εκπροσωπεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγκεκριμένα των γονιών του Ντένις Ρούτσι και της οικογένειας της Ελένης Δουρμίκα.

Χθες ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις και αύριο (26/11) αναμένεται να καταθέσει η μητέρα του, Μιρέλα Ρούτσι.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν 16χρονο μέσα σε αστικό λεωφορείο

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: 18 γυναίκες δεν γύρισαν σπίτι τους στην Ελλάδα το 2026 – Σοκάρουν τα στοιχεία

Ρόδος: «Μπορούσε να είχε πάθει ασφυξία» – Τι καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού που το ξέχασαν στο σχολικό