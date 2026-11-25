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Για αύριο, Πέμπτη (26/11), διεκόπη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη λόγω κωλύματος της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Ήταν μια εξέλιξη που είχε προαναγγείλει στην ουσία η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση λόγω πολιτικών και κοινοβουλευτικών της υποχρεώσεων, ενόψει και της σημερινής πανελλαδικής εργατικής κινητοποίησης.
Ο συνεργάτης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Διονύσης Χασάπης, ανακοίνωσε και τυπικά σήμερα το κώλυμα και το δικαστήριο διέκοψε για την Πέμπτη.
Να σημειωθεί πως για το τριήμερο 24, 25, 26 Νοεμβρίου είχαν προγραμματιστεί οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων που εκπροσωπεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγκεκριμένα των γονιών του Ντένις Ρούτσι και της οικογένειας της Ελένης Δουρμίκα.
Χθες ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις και αύριο (26/11) αναμένεται να καταθέσει η μητέρα του, Μιρέλα Ρούτσι.
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