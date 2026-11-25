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Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση με βιτριόλι που άλλαξε τη ζωή της αποκάλυψε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά το περιστατικό, αλλά και τη στάση της Έφης Κακαράντζουλα κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε στα «Νέα», και την Κατερίνα Παναγοπούλου, ανατρέχοντας στις δραματικές στιγμές της επίθεσης.

«Στην αρχή δεν είχα καταλάβει τι γινόταν. Στη συνέχεια, όμως, από τη μυρωδιά και τις αναθυμιάσεις που δημιουργήθηκαν από το καυστικό υγρό, κατάλαβα ότι είχε συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό και ότι έπρεπε να τρέξω για να σώσω τη ζωή μου», αποκάλυψε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε όσα θυμάται από την προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του καυστικού υγρού: «Βρισκόμουν σε έναν νιπτήρα που μου είχε υποδείξει η φαρμακοποιός και προσπαθούσα να ρίξω νερό στο πρόσωπό μου. Έβλεπα τα μαλλιά μου να πέφτουν στον νιπτήρα.

Έβλεπα κάτι μαύρο και στην αρχή δεν καταλάβαινα ότι ήταν τα μαλλιά μου. Όταν το συνειδητοποίησα, σκέφτηκα ότι θα έσβηνα εκείνη τη στιγμή, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβω».

Αναφερόμενη στη δίκη της Έφης Κακαράντζουλα, η οποία έχει καταδικαστεί για την επίθεση, η Παλιοσπύρου στάθηκε στη συμπεριφορά της κατηγορουμένης απέναντί της. Όπως είπε: «Το πρώτο πράγμα που είχε κάνει όταν ξεκίνησε η δίκη ήταν να ζητήσει τον λόγο και να σηκωθεί όρθια.

Μπροστά στους δικαστές, μπροστά σε εμένα, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μου ρίξει την ευθύνη. Ειλικρινή συγγνώμη δεν μου είχε ζητήσει ποτέ».

«Το πιο δύσκολο για μένα ήταν και είναι να αποχαιρετήσω τον παλιό μου εαυτό»

Η ίδια περιέγραψε και τη δύσκολη στιγμή κατά την οποία αντίκρισε για πρώτη φορά το πρόσωπό της μετά την επίθεση: «Είχα σταματήσει να αναπνέω για μερικά δευτερόλεπτα. Προσπαθούσα να καταλάβω τι ήταν αυτό που κοιτούσα. Παρατηρούσα τα χαρακτηριστικά μου και προσπαθούσα να βρω τον εαυτό μου μέσα σε αυτή την εικόνα».

Κλείνοντας, μίλησε για τη μεγαλύτερη προσωπική δοκιμασία που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μετά την επίθεση, εξηγώντας πόσο δύσκολο ήταν να αποδεχτεί την αλλαγή στην εικόνα και τη ζωή της.

«Το πιο δύσκολο για μένα ήταν και είναι να αποχαιρετήσω τον παλιό μου εαυτό. Ήταν πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που συνέβη δεν μπορούσα να το διορθώσω. Δεν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Ήταν κάτι που έπρεπε να αποδεχτώ. Ήταν κάτι με το οποίο θα έπρεπε να ζω για πάντα και κάτι που δεν ήταν δική μου απόφαση», εξομολογήθηκε.

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