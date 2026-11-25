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Την στήριξη της κυβέρνησης στον Βαγγέλη Λιάκο, παρά το άδειασμα του πρωθυπουργού και στελεχών της ΝΔ, εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την φράση ότι δεν υπάρχει θέμα «γιατί δεν πιστεύουμε στην οικογενειακή ευθύνη» και κατηγόρησε την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα ότι τηρούν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» αναφερόμενος στην περίπτωση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

«Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε με το ηθικόμετρο στο χέρι, παρουσιάζοντας τον πρωθυπουργό ως “αρχιερέα της διαφθοράς” και τον εαυτό του ως εκπρόσωπο των “καθαρών χεριών”» είπε και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας υπήρξε ο πρωθυπουργός των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του Ποινικού Κώδικα των αποφυλακίσεων και των παραϋπουργείων Δικαιοσύνης».

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