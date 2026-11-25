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Η Ευρωπαϊκή Ένωση «αμφισβητεί σθεναρά» τη νομιμότητα των νέων δασμών που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αιτιολογούν αυτά τα μέτρα κατηγορώντας τους βασικότερους εμπορικούς εταίρους τους ότι υποστηρίζουν τη βιομηχανία τους με επιδοτήσεις τις οποίες η Ουάσινγκτον θεωρεί παράνομες.

«Αμφισβητούμε σθεναρά αυτή την ιδέα», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Όλοφ Τζιλ. «Αντιθέτως, η Ευρώπη είναι ανάμεσα στις περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην υπερπαραγωγή κυρίως της Κίνας», είπε.

Στο θέμα αυτό, εξάλλου, οι Βρυξέλλες λένε ότι λυπούνται για την «απουσία κοινής δράσης».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ σφράγισαν τον Ιούλιο του 2025 συμφωνία για τους δασμούς μετά τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε προς όλες τις κατευθύνσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα αποτελέσματα της νέας ανακοίνωσης της Ουάσινγκτον σχετικά με το μέλλον αυτής της συμφωνίας δεν είναι προσώρας σαφή.

Η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε τους δασμούς ως απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κατηγορώντας ορισμένους από τους στενότερους οικονομικούς εταίρους της για υπερπαραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, η οποία πλήττει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και συμβάλλει στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ.

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