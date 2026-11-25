Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με εμπνεύσεις από κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το «Matrix» και η «Οδύσσεια» η ομάδα του «Ραδιο αρβύλα» και το Mega δημιούργησαν δύο νέα προωθητικά τρέιλερ της σατιρικής εκπομπής, παρωδώντας χαρακτηριστικές σκηνές του για να δώσουν το σατιρικό στίγμα τους, με αφορμή την έναρξη μεταδόσεων από τη Δευτέρα, 30 του μήνα στις 22.00.

Στο ένα, η πεντάδα των γνωστών «υπόπτων» εμφανίζεται με μαύρες βινιλ καπαρντίνες και γυαλιά αλά Κιάνου Ρίβς να αποφεύγει βλήματα από τα πιστόλια των Γεωργιάδη-Βορίδη.

Στο άλλο, με πανοπλίες και χλαμίδες, τον Κανάκη σαν άλλο Οδυσσέα δεμένο στο κατάρτι πλοίου και με κλειστά αυτιά οι σύντροφοι του, προσπαθούν να «αντισταθούν» στις «φωνές» που βάζουν οι πολιτικές «σειρήνες».

Διαβάστε επίσης

OPEN: Βράζουν στο Κορωπί μετά τη νέα «έκρηξη» Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου, παρέμβαση Παναγιωτόπουλου για… συμφιλίωση

Η δικαιολογία των Στραβελάκη και Παπακωστοπούλου για τον καβγά τους: «Είμαστε οικογένεια, θα κινηθούμε νομικά για όποιον το διέρρευσε» (video)

Λιάγκας για Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου: «Μετά το σημερινό θέατρο του παραλόγου ντρέπεται και η ντροπή – Έλεος με τα ψεύδη» (Video)