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Οξεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ ασκεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης για την Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια, καθώς εκτιμά ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ελέγξει τις εντυπώσεις και το αποτέλεσμα, ενώ επισείει και τον κίνδυνο οι εκλογές να μην επιτρέψουν στην Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της και να πάμε σε εκλογές χωρίς πόρισμα με ατεκμηρίωτες κατηγορίες, ή αν ολοκληρωθεί με πόλεμο πορισμάτων.

Μεταξύ άλλων επισήμανε ό,τι προθέσεις και να είχαν όσοι είχαν την ιδέα της εξεταστικής «δυστυχώς το τι θα βγει θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από αυτόν που έχει την πλειοψηφία και γι’ αυτό εγώ προτάσσω το τι πρέπει να γίνει για τον κόσμο». Επίσης χαρακτηρίζει «αθλιότητα» την όλη συζήτηση για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αλέξης Τσίπρας στην Εξεταστική ως μάρτυρας. «Είναι αθλιότητα αυτό που γίνεται (…). Είναι δυνατόν να συζητείται δημόσια η πρόσκληση του πρωθυπουργού τότε και όχι του σημερινού πρωθυπουργού»; Είπε και πρόσθεσε πως «αυτά ανήκουν στη σφαίρα της παραπολιτικής και όχι της πολιτικής». Επιπλέον, τονίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Κασσελάκη είναι «προϊόν εκφυλισμού», αφήνοντας να εννοηθεί πως ό,τι παράγει αυτός ο χώρος σήμερα, φέρει αυτό το στίγμα.

Αναλυτικά το απόσπασμα από την συνέντευξη του Γιάννη Δραγασάκη στο ραδιόφωνο Meganews:

Δημοσιογράφος: Για ποιο λόγο πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα, εντός εισαγωγικών, θέλουν να τα βάλουν μαζί του;Αναγνωρίζετε ωστόσο αυτή τη διάσταση του καλέσματος για εξεταστική.

Δραγασάκης: Υπάρχει κάτι πιο πίσω, Κάτι πιο βαρύ. Ο λόγος που αποχώρησα από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Κασσελάκη για μένα δεν είναι. Είναι προϊόν ενός εκφυλισμού. Και βάζω τελεία εδώ. Άρα ό,τι παράγεται από αυτόν τον χώρο σήμερα έχει το στίγμα ενός φορέα ο οποίος ενώ τον εμπιστεύθηκε ο λαός, δεν μπόρεσε να αυτοανανεωθεί, δεν μπόρεσε να δώσει μετά από ένα σημείο αυτό που έπρεπε να δώσει. Και ακριβώς γι’ αυτό πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον με άλλο τρόπο. Αλλά στην εξεταστική να σας πω δύο στοιχεία τα οποία από ότι βλέπω δεν έχουν, δεν έχουν ίσως αναδειχθεί.

Υπάρχει κάτι πιο πίσω, Κάτι πιο βαρύ. Ο λόγος που αποχώρησα από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι Και βάζω τελεία εδώ. Άρα ό,τι παράγεται από αυτόν τον χώρο σήμερα έχει το στίγμα ενός φορέα ο οποίος ενώ τον εμπιστεύθηκε ο λαός, δεν μπόρεσε να αυτοανανεωθεί, δεν μπόρεσε να δώσει μετά από ένα σημείο αυτό που έπρεπε να δώσει. Και ακριβώς γι’ αυτό πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον με άλλο τρόπο. Αλλά στην εξεταστική να σας πω δύο στοιχεία τα οποία από ότι βλέπω δεν έχουν, δεν έχουν ίσως αναδειχθεί. Πρώτον, η διάρκεια της Εξεταστικής αποφασίστηκε από την Ολομέλεια να είναι τρεις μήνες. Δεύτερον, η έναρξη των εργασιών για λόγους που δεν καταλαβαίνω, μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε, θα αρχίσει, λέει η Επιτροπή τον Φεβρουάριο. Αν βάλουμε το ημερολόγιο μπροστά, τρεις μήνες μετά, τον Φεβρουάριο, μπήκαμε Μάιο. Εάν οι εκλογές γίνουνε Μάιο, η Βουλή θα κλείσει τον Απρίλιο. Άμα κλείσει η Βουλή τελειώνει η εξεταστική δεν συνεχίζεται, ακυρώνεται, δεν πάει ούτε καν στην επόμενη, τέλειωσε. Αιωρείται από τώρα ένα ερώτημα, γιατί έγινε; Τι θα βγάλει στο τέλος; Διότι αν γίνει αυτό που σας λέω, τότε έχουμε δύο σενάρια: Να τελειώσει η εξεταστική χωρίς πόρισμα και να αιωρούνται απλώς ατεκμηρίωτες κατηγορίες ή να έχουμε πόλεμο και να πάμε σε εκλογές με πόρισμα το πόρισμα του ενός ενάντια στο πόρισμα του άλλου…

Σας επισημαίνω ότι στην Εξεταστική προφανώς το προεδρείο και την πλειοψηφία την έχει η ΝΔ . Άρα ό,τι προθέσεις και να έχουν εκείνοι που έκαναν, είχαν την ιδέα της Εξεταστικής , ότι πρόθεση και να είχαν, δυστυχώς το τι θα βγει θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από αυτόν που έχει την πλειοψηφία και γι’ αυτό εγώ προτάσσω το τι πρέπει να γίνει για τον κόσμο.Να ελεγχθούν τα πάντα, να ελεγχθούν τα πάντα, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα αναστέλλει τη λήψη μέτρων για το πρόβλημα σήμερα.Άρα το μόνο που μπορεί να γίνει, όπως το σκέφτομαι, είναι να αρχίσει η Επιτροπή να κάνει την πρώτη της συνεδρίαση, τουλάχιστον πριν τις γιορτές, άμεσα. Να αρχίσει δηλαδή να τρέχει ο χρόνος και δεύτερον να συμφωνήσουν να αρχίσει η έρευνα από τώρα προς τα πίσω. Δηλαδή να μην αρχίσουν από το 2003, μετά το 12, μετά το 2015 και κάποτε να διαπιστώσουμε ότι δεν προλαβαίνουμε τώρα να ασχοληθούμε με τον Ηρακλή. Να αρχίσει ανάποδα να αρχίσει από το τώρα, να κατατεθούν τα στοιχεία που ζητούνται, πόσα δάνεια πουλήθηκαν, σε τι τιμή πουλήθηκαν, ποιοι τα αγόρασαν, πόσο κέρδισαν, άλλα στοιχεία που βοηθούν να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να πάει προς τα πίσω. Εάν δεν γίνουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις δεν ξέρω, πρέπει κανείς να σκεφτεί αν έχει νόημα πια αυτή η Εξεταστική.

την έχει η . Άρα , ότι πρόθεση και να είχαν, δυστυχώς και γι’ αυτό εγώ προτάσσω το τι πρέπει να γίνει για τον κόσμο.Να ελεγχθούν τα πάντα, να ελεγχθούν τα πάντα, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα αναστέλλει τη λήψη μέτρων για το πρόβλημα σήμερα.Άρα το μόνο που μπορεί να γίνει, όπως το σκέφτομαι, είναι να αρχίσει η Επιτροπή να κάνει την πρώτη της συνεδρίαση, τουλάχιστον πριν τις γιορτές, άμεσα. Να αρχίσει δηλαδή να τρέχει ο χρόνος και δεύτερον να συμφωνήσουν να αρχίσει η έρευνα από τώρα προς τα πίσω. Δηλαδή να κατατεθούν τα στοιχεία που ζητούνται, πόσα δάνεια πουλήθηκαν, σε τι τιμή πουλήθηκαν, ποιοι τα αγόρασαν, πόσο κέρδισαν, άλλα στοιχεία που βοηθούν να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να πάει προς τα πίσω. Εάν δεν γίνουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις δεν ξέρω, πρέπει κανείς να σκεφτεί αν έχει νόημα πια αυτή η Εξεταστική. Δημοσιογράφος: Θεωρείτε χρήσιμο να πάει ο Αλέξης Τσίπρας εφόσον κληθεί στην εξεταστική;

Δραγασακης: Αυτό επιτρέψτε μου, δεν αφορά εσάς, θέλω να πω μια βαριά λέξη, αλλά δεν μ’ αρέσει. Είναι αθλιότητα αυτό που γίνεται . Είναι δυνατόν να συζητιέται για μια Εξεταστική Επιτροπή, για το έργο το οποίο αφορά στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά λέμε ας ερευνηθεί και πιο πριν να δούμε τι έγινε . Είναι δυνατόν να συζητείται δημόσια η πρόσκληση του πρωθυπουργού τότε και όχι του σημερινού πρωθυπουργού;

. Είναι δυνατόν να . Είναι δυνατόν να συζητείται δημόσια η πρόσκληση του πρωθυπουργού τότε και όχι του σημερινού πρωθυπουργού; Δημοσιογράφος: Συζητείται και η πρόσκληση του σημερινού πρωθυπουργού.

Δραγασάκης: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι αυτά ανήκουν στη σφαίρα της παραπολιτικής και όχι της πολιτικής. Να σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβετε και λίγο τον τόνο. Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας έγιναν και πριν το 2015 και πολύ περισσότεροι γίνονται και σήμερα μετά το 2019. Την περίοδο 2014 – 2019 δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας. Και συζητούμε τώρα τον πρωθυπουργό εκείνης της περιόδου να τον φέρουμε να απολογηθεί, επειδή για ποιο πράγμα; Θα είναι χρήσιμο βεβαίως να συζητήσουμε πως τα καταφέραμε τότε και αποτρέψαμε… Επομένως, πως να σας πω ότι δεν το λέω για να υπερασπιστώ τον Τσίπρα, ή τον πρώην πρωθυπουργό, τον δικό μου κλπ. Θεωρώ ως κλίμα, ως πολιτικής ζωής μιας χώρας που περιβάλλεται από σοβαρούς κινδύνους, με πολέμους στη γειτονιά μας, που θα έπρεπε να συζητάμε άλλα πράγματα, πως θα φύγουμε από αυτά τα προβλήματα.. Συζητάμε, όχι πώς θα λύσουμε σήμερα το πρόβλημα, αλλά πώς θα εγκλωβίσουμε την πολιτική μας ζωή σε καταστάσεις τις οποίες ζήσαμε και στο παρελθόν και εν πάση περιπτώσει, εμείς οι αριστεροί τότε κάναμε και μια αυτοκριτική για το ‘89. Επομένως αυτή είναι η θέση μου. Θεωρώ ακραίο γεγονός, αρνητικό για τη Δημοκρατία όλη αυτή τη συζήτηση.

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