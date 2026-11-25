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Η MG Motor UK & Europe γιορτάζει μια χρονιά-ορόσημο, καθώς η SAIC Motor Passenger Vehicle (SMPV), ο επιβατικός κλάδος της SAIC Motor που εξελίσσει και κατασκευάζει τα μοντέλα MG, ξεπέρασε στις αρχές Νοεμβρίου το 1 εκατομμύριο πωλήσεις για το 2026. Πρόκειται για νέο ιστορικό ετήσιο ρεκόρ για την SMPV, το οποίο την τοποθετεί στη μικρή ομάδα κατασκευαστών που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο πωλήσεις οχημάτων ετησίως.

Το ορόσημο συμπίπτει και με μια χρονιά-ρεκόρ για την MG στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, η MG Motor UK είχε καταγράψει 86.739 ταξινομήσεις, ξεπερνώντας ήδη το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ των 85.155 οχημάτων, με δύο μήνες να απομένουν μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της SAIC, οι πωλήσεις της SMPV από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 43,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των κατασκευαστών της κατηγορίας του ενός εκατομμυρίου οχημάτων, με διαφορά 34,3 ποσοστιαίων μονάδων από τον αμέσως επόμενο. Από τον Απρίλιο, οι μηνιαίες πωλήσεις έχουν ξεπεράσει τις 100.000 μονάδες για επτά συνεχόμενους μήνες, ενώ η ανοδική πορεία συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή διαδραματίζουν τα εξηλεκτρισμένα οχήματα. Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEVs), κατηγορία που στην Κίνα περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικά, Plug-in Hybrid και οχήματα με Range Extender, έχουν αυξηθεί κατά 157,6% μέσα στο 2026, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των 10 μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών της χώρας. Τον Οκτώβριο, τα NEVs αντιπροσώπευσαν το 61,7% των πωλήσεων της SMPV, έναντι 36,4% τον Ιανουάριο.

Η τεχνολογική ισχύς ενός παγκόσμιου Ομίλου

Για τους πελάτες της MG, το μέγεθος και η τεχνογνωσία της SAIC MOTOR αποτελούν ουσιαστικό πλεονέκτημα. Η MG αξιοποιεί κοινές βασικές τεχνολογίες και πόρους εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο της SAIC Motor, ενώ η παγκόσμια κλίμακα του κινέζικου αυτοκινητικού κολοσσού στους τομείς των ανταλλακτικών, της παραγωγής και των διεθνών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων επιτρέπει την κατανομή του κόστους εξέλιξης σε μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων.

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής εξέλιξης της SAIC MOTOR, προηγμένες τεχνολογίες, όπως η ενσωματωμένη θερμική διαχείριση, οι ημι-στερεού τύπου μπαταρίες και τα συστήματα αυτοκινήτου που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορούν να γίνουν διαθέσιμες σε μοντέλα με προσιτή και ανταγωνιστική τοποθέτηση στην αγορά.

Παράλληλα, η SMPV ενσωματώνει την ανατροφοδότηση των πελατών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εξέλιξης. Οι πραγματικές ανάγκες των οδηγών λαμβάνονται υπόψη ήδη από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού ενός μοντέλου, ενώ η εξέλιξή του συνεχίζεται και μετά το λανσάρισμα, με βάση την εμπειρία και τις παρατηρήσεις των ιδιοκτητών.

Η παγκόσμια επιτυχία της MG

Η διεθνής πορεία της MG αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της επιτυχίας. Το MG4 έχει πλέον ξεπεράσει τις 525.000 πωλήσεις παγκοσμίως, διαθέτει αξιολόγηση ασφάλειας πέντε αστέρων τόσο από τον Euro NCAP όσο και από τον ANCAP και έχει επανειλημμένα βρεθεί στην κορυφή των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στην Κίνα, το μοντέλο ξεπερνά τις 10.000 πωλήσεις τον μήνα για 13 συνεχόμενους μήνες και τον Οκτώβριο αναδείχθηκε στο compact αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα.

Ο William Wang, Managing Director της MG UK & Europe, δήλωσε:

“Το να ξεπερνά η SAIC Motor Passenger Vehicle το ένα εκατομμύριο πωλήσεις μέσα σε μία χρονιά αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα και όλοι στην MG Motor UK & Europe είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της επιτυχίας. Η κλίμακα ενός Ομίλου αυτού του μεγέθους έχει ουσιαστική σημασία και για τους πελάτες μας. Προσφέρει στην MG την επενδυτική δύναμη, την τεχνολογία και τις οικονομίες κλίμακας που απαιτούνται για να συνεχίσουμε να διαθέτουμε στους Ευρωπαίους οδηγούς πλούσια εξοπλισμένα αυτοκίνητα με εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από το νέο ρεκόρ πωλήσεών μας φέτος.”

Ο Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Συγγελίδη και Γενικός Διευθυντής της MG στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Η υπέρβαση του ενός εκατομμυρίου πωλήσεων σε χρόνο-ρεκόρ επιβεβαιώνει όχι μόνο την εμπορική δυναμική, αλλά κυρίως την τεχνολογική, παραγωγική και επενδυτική ισχύ της SAIC Motor, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Ελλάδα συμβάλλει σε αυτή τη διεθνή επιτυχία, με περίπου 4.200 αυτοκίνητα από την αρχή του έτους, μερίδιο αγοράς 3,2% και την πρώτη θέση μεταξύ των μαρκών κινεζικής προέλευσης. Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι το μερίδιο 4,5% στη λιανική αγορά, που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του Έλληνα καταναλωτή στη μάρκα. Από την πρώτη στιγμή, η στρατηγική μας στον Όμιλο Συγγελίδη δεν ήταν απλώς η εισαγωγή μιας ακόμη μάρκας, αλλά η καθιέρωση της MG ως μιας σημαντικής και διαχρονικά αξιόπιστης επιλογής στην ελληνική αγορά. Η βρετανική κληρονομιά της MG, η τεχνολογική ισχύς και οι οικονομίες κλίμακας της SAIC Motor, σε συνδυασμό με την εμπειρία, τις υποδομές και το πανελλαδικό δίκτυο του Ομίλου Συγγελίδη, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε προηγμένη τεχνολογία σε ανταγωνιστικές τιμές, με τη σιγουριά της ολοκληρωμένης υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου.

Πιστεύουμε ότι η μέχρι σήμερα επιτυχία της MG, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αποτελεί μόνο την αρχή.»

Η MG στην Ελλάδα: δυναμική ανάπτυξη με τη στήριξη του Ομίλου Συγγελίδη

Η ισχυρή διεθνής δυναμική της MG αποτυπώνεται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο και στην ελληνική αγορά, όπου η μάρκα εκπροσωπείται από τον Όμιλο Συγγελίδη.

Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, η MG κατέγραψε 4.132 ταξινομήσεις, κατακτώντας μερίδιο 3,2% της συνολικής ελληνικής αγοράς. Παράλληλα, αναδείχθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ των μαρκών κινεζικής προέλευσης στην Ελλάδα, με μερίδιο 27,5%, ενώ στη λιανική αγορά πέτυχε 2.338 ταξινομήσεις και μερίδιο 4,5% στο σύνολο της αγοράς και 30,9% μεταξύ των μαρκών κινεζικής προέλευσης.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της MG στις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες. Στη λιανική αγορά των Hybrid μοντέλων κατέκτησε μερίδιο 5,9% και την 4η θέση πανελλαδικά, ενώ το MG ZS MAX Hybrid+ αναδείχθηκε πρώτο σε λιανικές πωλήσεις στην κατηγορία C-SUV, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, με μερίδιο 11,7%. Το MG3 Hybrid+ κατέκτησε την 3η θέση στα B-Segment Hybrid με 13%, ενώ το MG4 Electric βρέθηκε στην 3η θέση της κατηγορίας C-BEV με μερίδιο 7,2%.

Την εμπορική αυτή πορεία υποστηρίζει η παρουσία του Ομίλου Συγγελίδη, με ένα οργανωμένο δίκτυο περισσότερων από 30 σημείων πώλησης και after sales, το οποίο καλύπτει το 96% της ελληνικής επικράτειας, καθώς και με κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών στη Μαγούλα και οργανωμένες υποδομές τεχνικής υποστήριξης.

Ο συνδυασμός της παγκόσμιας τεχνολογικής και παραγωγικής ισχύος της SAIC Motor, της περισσότερο από 100 ετών κληρονομιάς της MG και της εμπειρίας και υποστήριξης του Ομίλου Συγγελίδη δημιουργεί ένα ισχυρό υπόβαθρο για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της μάρκας στην ελληνική αγορά.

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