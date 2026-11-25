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Οι διαπραγματεύσεις που προκαλούν αίσθηση στη Wall Street, τα μεγέθη του μεγαλύτερου εταιρικού deal όλων των εποχών και η σύγκριση με το ρεκόρ της Anthropic

Στη Wall Street τα ρεκόρ σπάνε το ένα μετά το άλλο, όμως αυτό που συζητείται τώρα θυμίζει επιχειρηματικό σεισμό μεγατόνων. Λίγο μετά την εκρηκτική είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο, η οποία πέτυχε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην ιστορία αντλώντας πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια, οι δύο μεγάλες σημαίες του Elon Musk, η Tesla και η SpaceX, βρίσκονται σε έντονες συνομιλίες για μια ενδεχόμενη συγχώνευση.

Αν το εγχείρημα προχωρήσει και ολοκληρωθεί, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη συγχώνευση στην ιστορία των αγορών, με συνδυασμένη αξία κοντά στα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, δεδομένου του ότι η SpaceX κινείται γύρω στα 1,81–1,85 τρισ. δολάρια και η Tesla περίπου στα 1,52–1,53 τρισ. δολάρια. Το deal δεν είναι σίγουρο ότι θα κλείσει και συναντά σοβαρά εμπόδια, όμως η προοπτική του από μόνη της προκαλεί αίσθηση σε αυτοκινητοβιομηχανία, διάστημα και τεχνητή νοημοσύνη.

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