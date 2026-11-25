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Την έδρα Α’ Ανατολικής Αττικής αναλαμβάνει η Αφροδίτη Αικατερινη Χατζηαναστασιάδη μετά την παραίτηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου.

Η Αφροδίτη Αικατερινη Χατζηαναστασιάδη δήλωσε ότι αποδέχεται την έδρα και ότι θα βάλει τα δυνατά της με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. «Σήμερα ενημερώθηκα από το αρμόδιο τμήμα της Βουλής ότι καλούμαι να αποδεχθώ την κενωθείσα βουλευτική έδρα, ως πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού της Πλεύσης Ελευθερίας στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Ανατολικής ΑττικήςΜετά από μήνες ομηρίας, η έδρα επιστρέφει εκεί που ανήκει. Στους ίδιους τους ψηφοφόρους.Σε αυτή τη θέση με έφερε μια αλυσίδα γεγονότων, την οποία έχω ηθικό καθήκον να μην αποποιηθώ. Ως επιζήσασα της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018, ως μάρτυρας μιας από τις πιο ανήθικες μεθοδεύσεις συγκάλυψης της αλήθειας και ως ένας άνθρωπος που μεγάλωσε περνώντας μέσα από το συλλογικό τραύμα, θεωρώ πως δεν έχω το δικαίωμα να αρνηθώ. Το οφείλω στην αξιοπρέπεια του τόπου μου και στους περήφανους ανθρώπους του. Γνωρίζω πως, υπό τις παρούσες συνθήκες και ενόψει των επερχόμενων εκλογών, η ανάληψη των καθηκόντων μου και η δυνατότητα παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών μου είναι χρονικά περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά, με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα προτίθεμαι να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Δεσμεύομαι απέναντι σε εκείνους στους οποίους το οφείλω. Στόχος και υπόσχεσή μου είναι να τους τιμήσω, όπου κι αν βρίσκονται».

Η Αφροδίτη Αναστασία Χατζηαναστασιάδη θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι 29 ετών και είναι επιζήσασα της φωτιάς στο Μάτι. Όσον αφορά την προκάτοχο της που είχε ανεξαρτητοποιηθεί, φημολογείται ότι φλερτάρει με την ΕΛΑΣ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου την καλωσόρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

«Σε περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία, Αφροδίτη μας!Είναι βέβαιο ότι η παρουσία και η δράση σου θα προσθέσουν την προσωπική, ευαίσθητη, δραστήρια και δυναμική σου συμβολή στην συνεπή και ασυμβίβαστη πορεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας!Η αλήθεια, το δίκιο και η νέα γενιά στο τέλος πάντα δικαιώνονται», έγραψε.

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