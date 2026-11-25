Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα δεδομένα στη δικαστική διεκδίκηση για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο δημιουργεί η παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ, με βασικό αίτημα την επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας.

Αφορμή για την ευρωπαϊκή δικαστική παρέμβαση αποτέλεσε η αγωγή 46 εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, οι οποίοι διεκδικούν την καταβολή των συγκεκριμένων παροχών για την περίοδο 2023-2025. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, με την υπ’ αριθμ. 138/2026 απόφασή του, επέλεξε να μην εξετάσει ακόμη την ουσία της υπόθεσης, αλλά να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ, ζητώντας διευκρινίσεις για το κατά πόσο η ελληνική νομοθεσία συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η υπόθεση έχει λάβει αριθμό C-599/26.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαφορετική μεταχείριση εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς στον ιδιωτικό τομέα τα δώρα εξακολουθούν να καταβάλλονται, ενώ στο Δημόσιο έχουν καταργηθεί. Το ελληνικό δικαστήριο ζητά να εξεταστεί εάν αυτή η διάκριση είναι συμβατή με τα άρθρα 17, 20 και 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αλλά και με την Οδηγία 2022/2041 για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς.

Η δημοσιονομική κατάσταση και το επιχείρημα των 14 καταβολών

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Πρωτοδικείο Κιλκίς επαναφέρει στο προσκήνιο τις οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίστηκε η κατάργηση των δώρων. Ειδικότερα, εξετάζει κατά πόσο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που είχαν οδηγήσει στις περικοπές, δεδομένου ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας έχει μεταβληθεί σημαντικά.

Στο σκεπτικό του γίνεται αναφορά στην έξοδο από το τρίτο μνημόνιο το 2018, στην πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ το 2022 και στην ολοκλήρωση του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα εάν η μη καταβολή των δώρων έχει ως αποτέλεσμα οι συνολικές ετήσιες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων να υπολείπονται εκείνων που θα προέκυπταν εάν ο κατώτατος μισθός υπολογιζόταν σε 14 καταβολές.

Τι σημαίνει η απόφαση του ΔΕΕ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα είναι δεσμευτική ως προς την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου για το δικαστήριο που υπέβαλε το ερώτημα, ενώ η ερμηνεία αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και από τα ανώτερα δικαστήρια που ενδεχομένως εξετάσουν την ίδια διαφορά.

Εάν το ΔΕΕ κρίνει ότι η ελληνική νομοθεσία αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, η εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό νομικό προηγούμενο για τις αντίστοιχες διεκδικήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Αντίθετα, μια αρνητική κρίση θα αποδυνάμωνε τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική οδό.

Διαβάστε επίσης

Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή της επιδότησης ενοικίου – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Επίδομα 400 ευρώ: Έρχεται νέα πληρωμή σε 250.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για επιβράδυνση, αλλά η κυβέρνηση επιμένει στο αισιόδοξο σενάριο