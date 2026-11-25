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Η Πανδώρα μία από τις διαβόητες dominatrix της Αθήνας αποκάλυψε στον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «Πρωταγωνιστές» τα μυστικά του BDSM.

Η Πανδώρα μυήθηκε στον χώρο πριν από 12 χρόνια από ένα φίλο, που είναι σκλάβος. «Όλα ξεκίνησαν πριν από 12 χρόνια. Τότε στην παρέα μου υπήρχε ένας σκλάβος, αλλά εγώ δεν είχα ιδέα για όλο αυτό. Κάποια στιγμή με πλησιάζει και μου λέει “να σου πω κάτι;”. Είχα έναν εκνευρισμό τότε και του λέω “τι θέλεις;” με αυστηρό τόνο. Και τότε μου είπε “είσαι αφέντρα” και άρχισε να μου λέει τι σημαίνει αυτό για έναν άνδρα. Ο άνδρας αυτός είχε δική του οικογενειακή επιχείρηση με δύο καταστήματα στην Αθήνα».

Η ίδια εξήγησε ότι δεν θεωρεί τη δουλειά της μια μορφή σεξεργασίας. «Κάποια στιγμή κομπιάζει και μου λέει “θα ήθελα να σας πω κάτι. Όλο αυτό ανήκει στην πορνεία“. Εγώ στο μυαλό μου το είχα πιο καλλιτεχνικό, πιο art, πιο mind games γιατί έχει να κάνει με παιχνίδια του μυαλού σε συνδυασμό με αξεσουάρ και τεχνικές. Δεν θα έκανα πορνεία, ούτε κάνω, όμως έχει τόσο ενδιαφέρον που δεν φοβάμαι να σηκώσω τη λάσπη της πορνείας».

Η Πανδώρα τόνισε ότι η λέξη ασφαλείας είναι «έλεος» και θυμήθηκε ότι κάποια στιγμή ένας πελάτης είχε πάθει κρίση πανικού. «Σε όλες τις δουλειές υπάρχει το καλό, υπάρχει και το κακό. Όταν ήμουν καινούργια, ενώ είχα έναν άνθρωπο κάτω και του πάταγα το κεφάλι και ένιωθε έντονη πίεση, έφυγε το μυαλό μου και γυρίζει το άτομο, με ανατρέπει, με ρίχνει κάτω και άρχισε να με κλωτσάει. Είχε πάθει κρίση πανικού, σώθηκα γιατί ήμουν φρέσκια από τις πολεμικές τέχνες. Δεν είχα ακούσει το έλεος, το είχε πει και δεν το είχα ακούσει. Την ώρα που θα ξεστομίσει το “έλεος” σταματάνε όλα χωρίς δεύτερη σκέψη».

Η Πανδώρα υπήρξε παντρεμένη και έχει αποκτήσει έναν γιο που τον μεγάλωσε μόνη της. Τόσο ο γιος της όσο και ο πατέρας της γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιοπορίζεται. «Έχω έναν πανέμορφο γιο. Ξέρει πολύ καλά τι είναι η μητέρα του. Μην ξεχνάτε ότι στο σπίτι ήμουν και πατέρα και μητέρα. Τώρα θέλει να μάθει την τέχνη του βοηθού καλουπατζή. Η ερωτική του ζωή είναι άψογη και νορμάλ. Κοινωνικά εγώ δεν θεωρούμαι νορμάλ».

«Με έχει μεγαλώσει ο μπαμπάς μου, τρανό τον φωνάζω, είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μένα. Ο πατέρας μου και τον ευχαριστώ μου έμαθε τον αυτοσεβασμό και την αυτοκριτική. Είναι τα πιο δυνατά μου όπλα μέσα σε αυτό. Ο άνδρας της ζωής μου είναι ο γιος μου», πρόσθεσε.

Αυτή την περίοδο δεν έχει κάποιο σύντροφο, αν νιώσει ερωτική επιθυμία μπορεί να συνευρεθεί με κάποιο σκλάβο. Η ίδια παραδέχεται πως δεν της αρέσουν τα «νορμάλ πράγματα» σεξουαλικά. «Αν έχω την ερωτική διάθεση, θα χρησιμοποιήσω κάποιον σκλάβο, ο οποίος ξέρει ακριβώς πώς είναι η δική μου κουλτούρα, γιατί δεν μου αρέσουν τα κλασικά πράγματα».

Παραδέχεται ότι δεν έχει ερωτευτεί ποτέ και ότι η στεγανοποίηση των συνθηκών δεν επιτρέπει μια αφέντρα και ένας σκλάβος να ερωτευτούν. «Ο έρωτας θέλει αυθορμητισμό για να ευδοκιμήσει, ο έρωτας κάνει λάθη. Σε εμάς επειδή υπάρχει η απόλυτη συναίνεση, δεν γίνονται λάθη, οπότε οι σχέσεις γίνονται πιο δυνατές, είναι τα δεσμά, έτσι δημιουργούνται τα δεσμά. Στον άντρα μου ερωτεύτηκα τις υπηρεσίες που μου έδινε μέσα από τα συζυγικά του καθήκοντα. Έρωτα, έρωτα όπως λένε, δεν τον έχω νιώσει ποτέ».

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