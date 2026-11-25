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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη (26/11), με διαδοχικές ημέρες έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων, οι οποίες θα επηρεάσουν αρχικά τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της χώρας, με αποτέλεσμα το Σαββατοκύριακο να είναι άκρως χειμωνιάτικο.

Σύμφωνα με την πρωινή ανάλυση Early Warning που παρουσιάζει ο Θοδωρής Κολυδάς, με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του μοντέλου ICON, το επόμενο τετραήμερο αναμένονται ιδιαίτερα υψηλά τοπικά ύψη βροχής, με την Παρασκευή και την Κυριακή να παρουσιάζουν αυξημένο μετεωρολογικό ενδιαφέρον.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Πέμπτη (26/11): Η μεταβολή του καιρού ξεκινά από τα βορειοδυτικά, με τις βροχές να ενισχύονται στην Ήπειρο και στο βόρειο Ιόνιο, όπου τα ημερήσια ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα φτάσουν τοπικά τα 37 χιλιοστά.

με τις βροχές να ενισχύονται στην Ήπειρο και στο βόρειο Ιόνιο, όπου τα ημερήσια ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα φτάσουν τοπικά τα 37 χιλιοστά. Παρασκευή (27/11): Εκτεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με τα τοπικά ημερήσια μέγιστα να προσεγγίζουν τα 159 χιλιοστά.

Σάββατο (28/11): Τα φαινόμενα εξαπλώνονται σε μεγάλο μέρος της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με μέγιστα ύψη βροχής της τάξης των 116 χιλιοστών.

Κυριακή (29/11): Διαμορφώνεται εκτεταμένη ζώνη ισχυρών βροχοπτώσεων από τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά έως το Αιγαίο, με το μοντέλο να εμφανίζει σημειακά μέγιστα που προσεγγίζουν ακόμη και τα 220 χιλιοστά.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, το σημαντικότερο στοιχείο της πρόγνωσης δεν είναι μόνο τα υψηλά ημερήσια ύψη βροχής, αλλά κυρίως η διάρκεια της κακοκαιρίας και η διαδοχική επιβάρυνση αρκετών περιοχών.

Ο μετεωρολόγος διευκρινίζει, πάντως, ότι οι ιδιαίτερα υψηλές σημειακές τιμές βροχόπτωσης, κυρίως εκείνες της Κυριακής, αποτελούν προς το παρόν ισχυρό προγνωστικό σήμα και όχι βεβαιότητα. Η διατήρησή τους στις επόμενες αναλύσεις των προγνωστικών μοντέλων θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την τελική αξιολόγηση της επικινδυνότητας των φαινομένων.

Έρχονται και χιόνια το Σαββατοκύριακο;

Ο καιρός θα επιδεινωθεί ιδιαίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος τόνισε ότι αναμένονται μέχρι και χιονοπτώσεις, ενώ η χώρα θα επηρεαστεί στο μεγαλύτερο μέρος της από «σοβαρή κακοκαιρία».

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Το Σαββατοκύριακο (28 & 29/11), προβλέπεται σοβαρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και την Κυριακή οι θυελλώδεις Β-ΒΑ άνεμοι, οι χιονοπτώσεις οι οποίες στη Β. Ελλάδα θα κατεβούν σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου, και η βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας».

ΕΜΥ: Ο καιρός την Πέμπτη (26/11)

Στα δυτικά και βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στη νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά αρχικά 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες 5 με 6 μποφόρ, με την ίδια διεύθυνση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή (27/11)

Στα δυτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα είναι πιθανόν έντονα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο (28/11)

Στα δυτικά και βόρεια και από τις μεσημβρινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα είναι πιθανόν έντονα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις βραδινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στο νοτιοδυτικό Αιγαίο και τη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 5 με 6 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες θα στραφούν στο Θρακικό σε ανατολικούς και στο βορειοδυτικό Αιγαίο σε βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

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