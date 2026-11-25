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Ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, θεσμικό πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών για εξαγωγές και συντονισμός της βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και θεσμοθέτηση της συμμετοχής από φορείς της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις – Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τη σταδιοδρομία και την ανώτατη στρατιωτική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Το σχέδιο νόμου παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, που προβλέπει, καταρχάς, τη δυνατότητα της χώρας να υπογράφει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξαγωγές προϊόντων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αυτό που είναι γνωστό ως “G 2 G” (Government to Government)» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εξήγησε, δε, ότι «μέχρι τώρα ήμασταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή» ενώ συνέχισε: «Προβλέπουμε τώρα που αρχίζουμε να έχουμε παραγωγή, να βρεθούμε και στην πλευρά του πωλητή. Και από εκεί και πέρα, προβλέπουμε τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με μια διατύπωση η οποία καλύπτει και την πλευρά του Ενωσιακού Δικαίου, δηλαδή τη σαφή αναφορά στο άρθρο 346 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Προβλέπουμε», υπογράμμισε, «μια σειρά διατάξεων για να διευκολύνουμε το Eλληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Προβλέπουμε θέματα που αφορούν τον Φορέα Ακινήτων, ώστε να διευκολυνθεί η περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων να γίνει αντικείμενο συνεισφοράς στο στεγαστικό και μια σειρά από άλλα θέματα, τα οποία θα έχω την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα να σας τα αναπτύξω εν εκτάσει».
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στόχοι του σχεδίου νόμου, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό Συμβούλιο και εντάσσεται στη συνολική μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων «Ατζέντα 2030», είναι:
Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες:
α. Σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο υπάγεται θεσμικά απευθείας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Κύρια αποστολή είναι η χαρτογράφηση της αμυντικής βιομηχανίας, η υποστήριξη κρατικών αμυντικών βιομηχανιών, ο συντονισμός διεθνών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (ευρωπαϊκών και νατοϊκών) και η υποβολή εισηγήσεων αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής.
β. Διακρατικές Συμφωνίες για Εξαγωγές Αμυντικών Προϊόντων.
Θέσπιση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλων κρατών για τον στρατιωτικό εξοπλισμό που παράγεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία:
γ. Ενίσχυση συμμετοχής της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας.
Θεσμοθέτηση της ανάθεσης υπεργολαβίας σε εγχώριους φορείς στην υλοποίηση αμυντικής σύμβασης. Εντάσσεται στις προϋποθέσεις προστασίας ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας κατά το άρθρο 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής συμμετοχής.
Βελτίωση Πλαισίου Λειτουργίας ΕΛΚΑΚ
Θεσμοθέτηση συμβολής Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση απειλών από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη σε κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές.
α. Σταδιοδρομία Στρατιωτικού Προσωπικού. Εξειδίκευση σειράς αρχαιότητας – Προσμέτρηση χρόνου διοίκησης – Ρυθμίσεις για μόνιμους υπαξιωματικούς – Χρόνος παραμονής στον βαθμό ΕΠΟΠ – Διεύρυνση συμμετοχής στην έρευνα.
β. Στρατιωτική Εκπαίδευση. Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης – Αποστολή και τίτλοι σπουδών ΑΣΜΥ – Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – Οργάνωση Στρατιωτικών Σχολών – Αξιολόγηση και πιστοποίηση ΑΣΕΙ – Διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό.
γ. Στοχευμένες στρατολογικές ρυθμίσεις. Απαλλαγές – Μειωμένη Θητεία – Αναβολές για λόγους ψυχικής υγείας – Ανυπότακτοι.
δ. Λειτουργική ενίσχυση ΤΑΕΘΑ και ΦΑΑΕΔ. Διοίκηση ΤΑΕΘΑ – Έδρα και στέγαση, Γενικός διευθυντής και στρατηγικός σχεδιασμός ΦΑΑΕΔ.
α. Υγειονομική μέριμνα και παροχές. Περίθαλψη – Γνωματεύσεις αναπηρίας – Ανάπηροι πολέμου – Πρατήρια καυσίμων εντός στρατοπέδων.
β. Οικονομικές παροχές και κίνητρα παραγωγικότητας. Μη μισθολογικές παροχές ΕΛΚΑΚ – Κίνητρο πολιτικού προσωπικού – Κίνητρο επίτευξης στόχων ΦΑΑΕΔ.
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