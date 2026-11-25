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Περίπου μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βιώσει κάποια μορφή έμφυλης βίας, ενώ οι γυναικοκτονίες εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες, η απουσία κοινών κριτηρίων καταγραφής των δολοφονιών γυναικών δυσκολεύει την πραγματική αποτύπωση του φαινομένου και τη σύγκριση των στοιχείων μεταξύ των κρατών-μελών.

Η έκταση της έμφυλης βίας στην Ευρώπη αποτυπώνεται στην κοινή έρευνα της Eurostat, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 100.000 γυναίκες και στα 27 κράτη-μέλη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο των γυναικών έχει υποστεί σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Η βία από νυν ή πρώην συντρόφους, η σεξουαλική παρενόχληση και οι διαφορετικές μορφές ψυχολογικής κακοποίησης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές διαστάσεις του προβλήματος. Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η έμφυλη βία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συνδέεται με ευρύτερες κοινωνικές ανισότητες και στερεότυπα.

Η Ευρώπη δεν διαθέτει κοινό σύστημα καταγραφής γυναικοκτονιών

Σημαντικά κενά στην αναγνώριση και καταγραφή των γυναικοκτονιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντοπίζει μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Recognition of femicide in the EU», που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με τη μελέτη, δεν υπάρχει ενιαίος ευρωπαϊκός ορισμός της γυναικοκτονίας, ενώ τα κράτη-μέλη ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές ως προς τη νομική αναγνώριση και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι μόνο 17 κράτη-μέλη παρείχαν στοιχεία για τις δολοφονίες γυναικών από συντρόφους ή άλλα μέλη της οικογένειας για το 2024.

Η απουσία κοινής μεθοδολογίας δημιουργεί δυσκολίες στη σύγκριση των εθνικών δεδομένων και στον προσδιορισμό της πραγματικής έκτασης του φαινομένου. Παράλληλα, περιορίζει τη δυνατότητα αξιολόγησης των πολιτικών πρόληψης και προστασίας που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές χώρες.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη στατιστική καταγραφή. Η αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως διακριτού φαινομένου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των αιτιών του και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών

Οι αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών είναι εμφανείς και στα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα συγκριτικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις σχετικές εκθέσεις, η Ουγγαρία, η Φινλανδία και η Ρουμανία εμφανίζουν από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βία από σύντροφο κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι διαφορές αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για κοινά κριτήρια συλλογής και αξιολόγησης των δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των κρατών-μελών. Παράλληλα, η υποκαταγγελία περιστατικών και οι διαφορετικοί τρόποι καταγραφής της βίας ενδέχεται να επηρεάζουν την εικόνα που παρουσιάζουν οι εθνικές στατιστικές.

Παγκόσμια διάσταση: 47.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν το 2025

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναικοκτονίες το 2025 καταγράφει περίπου 47.000 γυναίκες και κορίτσια που δολοφονήθηκαν από συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς τους. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε περίπου 129 θανάτους ημερησίως.

Η έκθεση των UN Women και UNODC επισημαίνει ότι, ενώ οι συνολικές ανθρωποκτονίες παρουσιάζουν μείωση σε διεθνές επίπεδο, οι γυναικοκτονίες δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Η υποχώρησή τους είναι βραδύτερη, γεγονός που αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση του φαινομένου με τις έμφυλες ανισότητες και τις κοινωνικές αντιλήψεις.

Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη επαρκών στοιχείων για τις δολοφονίες γυναικών εκτός του οικογενειακού και συντροφικού περιβάλλοντος. Η περιορισμένη καταγραφή δεν επιτρέπει την πλήρη αποτύπωση της έκτασης των γυναικοκτονιών, ούτε τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράττονται.

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