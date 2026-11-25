Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πτωτικά χαρακτηριστικά είχαν οι επιδόσεις των τηλεοπτικών σταθμών χθες με τον Alpha να διατηρεί το προβάδισμα αν και με απώλειες σε σχέση με τη Δευτέρα.

Στη δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων πέρασε το Mega και ο ΑΝΤ1 απέσπασε το τέταρτο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης καθώς τρίτος ήταν ο ΣΚΑΪ με επίδοση ίδια με εκείνη της Δευτέρας με την οποία όμως προχθές ήταν τέταρτος., σύμφωνα με τη Nielsen. Με θετικό πρόσημο στη μεταβολή του μεριδίου του παρέμεινε στη θέση του το OPEN.

Διαβάστε επίσης

OPEN: Βράζουν στο Κορωπί μετά τη νέα «έκρηξη» Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου, παρέμβαση Παναγιωτόπουλου για… συμφιλίωση

Η δικαιολογία των Στραβελάκη και Παπακωστοπούλου για τον καβγά τους: «Είμαστε οικογένεια, θα κινηθούμε νομικά για όποιον το διέρρευσε» (video)

Λιάγκας για Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου: «Μετά το σημερινό θέατρο του παραλόγου ντρέπεται και η ντροπή – Έλεος με τα ψεύδη» (Video)