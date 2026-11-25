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Σε κατάσταση πανικού τελεί η Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση και οι αρχές ασφαλείας της χώρας θεωρούν ως απολύτως υπαρκτή την απειλή επίθεσης από drones.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε, σύμφωνα με δημοσιεύματα των The Times και Sky News, η Βρετανική Βασιλική Αεροπορία (RAF) κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταφέρει αεροσκάφη σε υπόστεγα και θωρακισμένα καταφύγια, ως μέτρο προστασίας από πιθανές επιθέσεις με drones και ότι στρατιωτικό προσωπικό τοποθετεί δίχτυα προστασίας από drones.

Οι Times αναφέρουν ότι έχει δοθεί εντολή σε στρατιωτικό προσωπικό να τοποθετήσει δίχτυα από κέβλαρ για την προστασία από drones, καλύπτοντας αεροσκάφη που παραμένουν σε εξωτερικούς χώρους (σε διαδρόμους απογείωσης ή αλλού) εντός των βρετανικών βάσεων. Τα δίχτυα προορίζονται για πολεμικά αεροσκάφη σε βάσεις που «στερούνται επαρκούς προστασίας»,με την εφημερίδα να χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές ως «σαφή ένδειξη» ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει την άμυνά του στο εσωτερικό της χώρας.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι λεπτομέρειες για τα μέτρα αυτά έγιναν γνωστές την ώρα που ο αρχηγός της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας Σερ Χαρβ Σμιθ δήλωσε ότι η RAF πρέπει να εκπαιδευτεί στη διασπορά των αεροσκαφών της σε όλη τη χώρα, ώστε να αποτραπεί η καταστροφή πολλών αεροσκαφών με ένα μόνο πλήγμα. Τον Μάρτιο, ο Σμιθ είχε προειδοποιήσει για «τη νέα εποχή, κατά την οποία οι βάσεις της RAF δέχονται και πάλι επιθέσεις από αέρος», μετά από περιστατικό κατά το οποίο ένα drone έπληξε υπόστεγο στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Στο πλαίσιο αυτό, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε το Κοινοβούλιο στις 22 Οκτωβρίου ότι έχει εντοπιστεί «μελλοντική ανάγκη για θωρακισμένα καταφύγια αεροσκαφών» (Hardened Aircraft Shelters) στις βάσεις της RAF. Στις 13 Νοεμβρίου, δυνάμεις ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για ύποπτη, μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones πάνω από τη βάση της RAF στο Λέικενχιθ. Σύμφωνα με την USAF, δεν υπήρξαν επιπτώσεις σε προσωπικό, αεροσκάφη ή υποδομές.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν η αστυνομία του υπουργείου Άμυνας και η αστυνομία του Σάφολκ, με αποτέλεσμα «η κατάσταση να επιλυθεί γρήγορα», όπως μετέδωσε το BBC. Ένας πρώην πιλότος του Βρετανικού Στρατού δήλωσε αργότερα στο BBC ότι πιστεύει πως ο σχηματισμός τριών ελαφρών αεροσκαφών, στον οποίο συμμετείχε και ο ίδιος και ο οποίος εντοπίστηκε κοντά στη βάση της RAF στο Μάρχαμ, ήταν αυτός που προκάλεσε τις αναφορές περί drones.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και αεροσκάφη τύπου Osprey αποχώρησαν από τη βάση RAF του Μίλντενχολ έπειτα από πληροφορίες για ιρανική απειλή. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Wall Street Journal, και οι δύο βάσεις τέθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Βουλευτές έχουν προειδοποιήσει ότι ελάχιστες βρετανικές βάσεις διαθέτουν θωρακισμένα καταφύγια. Ο Συντηρητικός βουλευτής Τζον Κούπερ δήλωσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη που παραμένουν σταθμευμένα σε ανοιχτούς χώρους αποτελούν «το όνειρο ενός Ρώσου χειριστή drone», όπως μετέδωσε η εφημερίδα The National.

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