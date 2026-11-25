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Από τις αρχές του 2027, οι οδηγοί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να βρίσκουν καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Amazon, να βλέπουν πόσο πιάνει το δικό τους στην ανταλλαγή και να κάνουν κράτηση online.

Ένα Hyundai στην έκδοση και στο χρώμα που θέλεις, με την τιμή του εμπόρου και τη μηνιαία δόση στην οθόνη σου. Κάπως έτσι θα μοιάζει από τις αρχές του 2027 η αναζήτηση αυτοκινήτου στο amazon.co.uk. Δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ, το Amazon Autos περνά για πρώτη φορά τον Ατλαντικό, με πρώτο ευρωπαϊκό σταθμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κράτηση στην Amazon, κλειδιά στην αντιπροσωπεία

Η αναζήτηση θα γίνεται ανάμεσα στα αυτοκίνητα που έχουν διαθέσιμα οι συνεργαζόμενοι έμποροι. Όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ιστοσελίδες που αφορούν το «ψάξιμο» για το επόμενο αυτοκίνητο, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να φιλτράρει τα αποτελέσματα με βάση το μοντέλο, την έκδοση ή το χρώμα και να δει εξαρχής την τιμή που έχει ορίσει ο κάθε έμπορος. Στην περίπτωση αυτή, όμως, αν σκοπεύει να δώσει το παλιό του αυτοκίνητο για ανταλλαγή, θα παίρνει επιτόπου μια ενδεικτική αξία. Ταυτόχρονα, θα μπορεί επίσης να εξετάσει τις επιλογές χρηματοδότησης και να δει πώς διαμορφώνεται η μηνιαία δόση πριν επισκεφθεί την έκθεση.

Το τελευταίο κλικ στην Amazon – και αυτό που κάνει την διαφορά – θα αφορά την κράτηση. Από εκεί και πέρα, ο αγοραστής θα συνεννοείται απευθείας με την αντιπροσωπεία που διαθέτει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Εκεί θα ολοκληρώνει την αγορά, θα υπογράφει τα έγγραφα και θα παραλαμβάνει τα κλειδιά.

Τι παραπάνω φέρνει η Amazon και γιατί το Amazon Autos έχει επιτυχία στις ΗΠΑ;

Για τον Βρετανό αγοραστή, η online κράτηση είναι ήδη γνώριμη διαδικασία. Στο Autotrader, για παράδειγμα, μπορεί να κρατήσει ένα αυτοκίνητο, να δηλώσει το δικό του για ανταλλαγή και να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης. Η διαφορά της Amazon βρίσκεται κυρίως στο κοινό της. Ο έμπορος μπορεί πλέον να δείξει τα αυτοκίνητά του και σε ανθρώπους που ήδη χρησιμοποιούν την Amazon για τις καθημερινές τους αγορές και ίσως να μην έψαχναν ποτέ στη δική του έκθεση ή μάλλον να μην βρίσκονταν ποτέ στον δικό του ιστότοπο.

Στις ΗΠΑ υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι αυτό λειτουργεί. Σύμφωνα με την Amazon, το 69% των Αμερικανών αγοραστών που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία δεν είχε σκεφτεί να αγοράσει από τον συγκεκριμένο έμπορο προτού τον βρει στην πλατφόρμα. Από τις 48 πόλεις όπου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, το Amazon Autos καλύπτει πλέον περισσότερες από 150 και φιλοξενεί αυτοκίνητα από 35 μάρκες. Η Amazon δεν αναφέρει στην ανακοίνωσή της πόσα οχήματα έχουν πουληθεί συνολικά. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν όμως γιατί η υπηρεσία ενδιαφέρει τους εμπόρους. Τους φέρνει σε επαφή με αγοραστές που μέχρι τότε δεν τους είχαν στα υπόψη.

Από το i20 μέχρι το ηλεκτρικό Ioniq 3

Όπως και στις ΗΠΑ, η Hyundai είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που ανακοινώνει τη συμμετοχή της. Θα διαθέτει καινούργια και πιστοποιημένα μεταχειρισμένα, με βενζινοκίνητες, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές. Ανάμεσα στα πρώτα μοντέλα που κατονομάζει η εταιρεία βρίσκονται τα i20, Kona, Ioniq 5 και Ioniq 3, το νέο της μικρομεσαίο ηλεκτρικό hatchback. Από την πρώτη ημέρα θα δίνει το «παρών» και ο βρετανικός όμιλος αντιπροσωπειών Vertu Motors με δικά του μεταχειρισμένα, ενώ η Amazon θα ανακοινώσει επιπλέον συνεργασίες μέχρι την έναρξη της υπηρεσίας.

Μια ένδειξη για το τι κερδίζει η Hyundai από τη συνεργασία έρχεται από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της, José Muñoz, το 78% των πωλήσεων του αμερικανικού της δικτύου στις οποίες έπαιξε ρόλο η Amazon αφορούσε νέους πελάτες για τη μάρκα. Για μια αντιπροσωπεία, αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο δέλεαρ της ψηφιακής βιτρίνας. Μπορεί να φέρει στην έκθεση έναν οδηγό που ξεκίνησε την αναζήτησή του στην Amazon, χωρίς να έχει αποφασίσει καν ποια μάρκα θα αγοράσει.

Πηγή: autotypos.gr

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