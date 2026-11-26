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Το κόμμα Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ και οι Δημοκράτες κατέληξαν την Πέμπτη σε προκαταρκτική συμφωνία για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, έπειτα από μια σύντομη διαφωνία που είχε περιπλέξει την προσπάθειά του να ανατρέψει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή.

Το αριστερό κόμμα των Δημοκρατών είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι αναστέλλει τις συνομιλίες με το κεντροδεξιό κόμμα του Άιζενκοτ, πρώην αρχηγού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις παράλληλες διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε το κόμμα του με το δεξιό Λικούντ του Νετανιάχου, με αντικείμενο τη διερεύνηση του ενδεχομένου σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Ο Άιζενκοτ, στον οποίο ο πρόεδρος του Ισραήλ ανέθεσε την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης, δυσκολεύεται μέχρι στιγμής να εξασφαλίσει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές συμμαχίες. Το μπλοκ των κομμάτων που θεωρείται ότι τον στηρίζει, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατών, απέχει αρκετά από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ οποιαδήποτε αποχώρηση κόμματος θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά του.

Έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επί της αρχής να συνεργαστούν για τον σχηματισμό κυβέρνησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους.

Οι Δημοκράτες ανακοίνωσαν ότι θα αναλάβουν τέσσερα υπουργεία: Δημόσιας Ασφάλειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Επικοινωνιών, καθώς και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Θα εξασφαλίσουν επίσης κοινοβουλευτικές θέσεις.

«Υποσχεθήκαμε στον λαό ότι θα αντικαταστήσουμε τον Νετανιάχου και θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε», δήλωσε ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Καλώ όλα τα κόμματα να ενώσουν τις δυνάμεις τους το συντομότερο δυνατό, ώστε να οριστικοποιήσουμε τις συμφωνίες, να τις υπογράψουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση και να οδηγήσουμε το Ισραήλ σε μια νέα κατεύθυνση. Αυτή είναι η αποστολή της ζωής μας».

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Άιζενκοτ είχε δηλώσει ότι η διαφωνία με τους Δημοκράτες είχε επιλυθεί.

Δύσκολη η πορεία προς την εξουσία

Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης διεξάγονται μετά τις ατελέσφορες εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν έδωσαν ούτε στον Άιζενκοτ ούτε στον Νετανιάχου σαφή δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης της εντολής του για ακόμη 14 ημέρες.

Ο ίδιος και οι πιθανοί κυβερνητικοί του εταίροι εξασφάλισαν 48 έδρες στις εκλογές, αριθμός αρκετά χαμηλότερος από τις 61 που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Κνεσέτ των 120 εδρών.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου και η παραδοσιακή συμμαχία του με τα ακροδεξιά και υπερορθόδοξα κόμματα εξασφάλισαν 53 έδρες, επίσης χωρίς να συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει τις πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης από τον Άιζενκοτ, ανακοινώθηκε ότι ο ίδιος και ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, επικεφαλής του δεξιού κόμματος «Το Ισραήλ το Σπίτι μας» (Israel Our Home), συμφώνησαν να υπογράψουν συμφωνία που θα εντάσσει επισήμως τις δύο παρατάξεις σε κοινό κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο Λίμπερμαν αποτελεί έναν από τους πλέον έντονους επικριτές των υπερορθόδοξων εβραϊκών κομμάτων του Ισραήλ. Ένα από αυτά, ωστόσο, έχει εμφανιστεί ανοιχτό στο ενδεχόμενο συμμαχίας με τον Άιζενκοτ.

Παράλληλα, ο Λίμπερμαν έχει αποκλείσει μέχρι σήμερα τη συνεργασία με τα δύο αραβικά κόμματα του Ισραήλ, οι συνολικά 19 έδρες των οποίων θα εξασφάλιζαν στον Άιζενκοτ άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα ο Λίμπερμαν φάνηκε να μετριάζει τη στάση του. Σε συνέντευξή του στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, δήλωσε ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism), υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτει μια «σαφή εβραϊκή πλειοψηφία».

Όπως και ο Γκολάν, ο Λίμπερμαν απέρριψε το ενδεχόμενο κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ του Νετανιάχου.

«Θα υπάρξει κυβέρνηση με εβραϊκή πλειοψηφία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης μειοψηφίας 55 εδρών, με τη συμμετοχή του μπλοκ του Άιζενκοτ και του Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τορά, η οποία θα μπορούσε να στηρίζεται εξωτερικά από την Ενωμένη Αραβική Λίστα (United Arab List), που διαθέτει οκτώ έδρες.

Ωστόσο, η συγκρότηση ενός τέτοιου κυβερνητικού συνασπισμού θα είναι περίπλοκη.

Πιθανότατα θα απαιτήσει από τον Άιζενκοτ, τον Λίμπερμαν και τους υπόλοιπους συμμάχους τους να καταλήξουν σε συμβιβασμό με το Ενωμένο Ιουδαϊσμό της Τορά σχετικά με έναν νόμο που θα καθιστά υποχρεωτική τη στράτευση των υπερορθόδοξων σπουδαστών των εβραϊκών θρησκευτικών σχολών.

Ο Άιζενκοτ και οι πολιτικοί του σύμμαχοι είχαν δεσμευτεί κατά την προεκλογική εκστρατεία ότι θα τερματίσουν την αποφυγή της στρατιωτικής θητείας από τους υπερορθόδοξους Ισραηλινούς και θα περιορίσουν το δυσανάλογο βάρος της στρατιωτικής υπηρεσίας που επωμίζονται οι υπόλοιποι Ισραηλινοί.

Οι ηγέτες των υπερορθόδοξων κοινοτήτων, ωστόσο, αντιτίθενται σθεναρά στην υποχρεωτική στράτευση των σπουδαστών των θρησκευτικών σχολών.

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