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Οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης υποστηρίζουν τον Ισπανό Πάμπλο Χερνάντεθ ντε Κος ως επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσαν ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.

Νωρίτερα, οι Financial Times δημοσίευσαν την πληροφορία πληροφορημένων πηγών ότι ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος θα γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαδεχόμενος την Κριστίν Λαγκάρντ, η θητεία της οποίας ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο, αφού η πλειοψηφία των ηγετών των χωρών της Ευρωζώνης τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Η επιλογή του εντάσσεται σε έναν ευρύτερο συμβιβασμό για την αναδιάταξη της διοικητικής πυραμίδας της ΕΚΤ, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Ο ντε Κος διαθέτει σημαντική εμπειρία στους ευρωπαϊκούς νομισματικούς θεσμούς. Από το 2018 έως το 2024 διετέλεσε διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, συμμετέχοντας ως εκ της θέσεώς του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζει τα επιτόκια και τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, συμμετείχε στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και διετέλεσε πρόεδρος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) την περίοδο 2019–2024. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του είχε εργαστεί στην ΕΚΤ ως σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η στάση του απέναντι στη νομισματική πολιτική

Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος θεωρείται πραγματιστής, με μια ήπια κλίση προς τη χαλαρότερη νομισματική πολιτική, χωρίς ωστόσο να ακολουθεί σταθερά μία συγκεκριμένη γραμμή.

Ο ίδιος έχει αυτοχαρακτηριστεί χιουμοριστικά ως «κουκουβάγια», συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά των «περιστεριών» και των «γερακιών».

Κατά την περίοδο του χαμηλού πληθωρισμού και της πανδημίας στήριξε τα αρνητικά επιτόκια και τα μεγάλης κλίμακας προγράμματα αγοράς ομολόγων (QE). Ωστόσο, όταν οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, τάχθηκε υπέρ των επιθετικών αυξήσεων επιτοκίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης της σταθερότητας των τιμών.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, αντίθετα, έχει υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση. Ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ισπανίας είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και την αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών, ασκώντας κριτική στην ισπανική κυβέρνηση.

Τα ανοιχτά μέτωπα της νέας θητείας

Η ανάληψη της προεδρίας της ΕΚΤ θα τον φέρει αντιμέτωπο με μια σειρά σύνθετων προκλήσεων, από την αντιμετώπιση του πληθωρισμού μέχρι τις δημοσιονομικές πιέσεις στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Ο πληθωρισμός παραμένει βασικό ζήτημα για τη νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που αναφέρονται, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,1% το 2027, πριν υποχωρήσει στο 2,1% το 2028, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να σταθμίσει το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων για τον περιορισμό των τιμών απέναντι στον κίνδυνο επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, η ΕΚΤ καλείται να συνεχίσει τη σταδιακή μείωση του μεγάλου χαρτοφυλακίου ομολόγων της, αποφεύγοντας αναταράξεις στις αγορές και απότομη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης για κράτη και επιχειρήσεις.

Η Γαλλία και οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η εξέλιξη των γαλλικών δημόσιων οικονομικών, καθώς οι δημοσιονομικές ανησυχίες ενδέχεται να προκαλέσουν πιέσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Η συγκυρία αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω των γαλλικών προεδρικών εκλογών την άνοιξη του 2027.

Σε περίπτωση έντονων αναταράξεων, ο ντε Κος θα κληθεί να εξετάσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του Εργαλείου Προστασίας της Μετάδοσης (TPI), μέσω του οποίου η ΕΚΤ μπορεί να αντιμετωπίσει αδικαιολόγητες πιέσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις διαφωνίες στο εσωτερικό του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των υποστηρικτών της αυστηρής νομισματικής πολιτικής και εκείνων που τάσσονται υπέρ πιο ενεργών παρεμβάσεων.

Ψηφιακό ευρώ και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Σημαντικό κεφάλαιο της νέας περιόδου θα αποτελέσει και το ψηφιακό ευρώ.

Η πιλοτική εφαρμογή πλήρους κλίμακας έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ το 2029 αποτελεί τον χρονικό ορίζοντα που εξετάζεται για μια ενδεχόμενη πρώτη έκδοση.

Παράλληλα, στην ατζέντα παραμένουν η ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στη νομισματική πολιτική, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης.

Ο ευρύτερος συμβιβασμός για την ηγεσία της ΕΚΤ

Η επιλογή του ντε Κος φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, η οποία αφορά και άλλες σημαντικές θέσεις στην ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γερμανός οικονομολόγος Μάρκους Μπρούνερμαϊερ φέρεται να προορίζεται για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της Τράπεζας.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλίδα Λοράνς Μπουν ενδέχεται να αναλάβει χαρτοφυλάκιο που σχετίζεται με τις λειτουργίες της αγοράς.

Οι συγκεκριμένες διεργασίες αποτυπώνουν την προσπάθεια διαμόρφωσης νέων ισορροπιών στην κορυφή της ΕΚΤ, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να επιδιώκουν σημαντικό ρόλο στη νέα διοικητική σύνθεση.

Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ για τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις.

Η τελική απόφαση αναμένεται τον Δεκέμβριο, ενώ οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών πρόκειται να συζητήσουν τις αλλαγές στην ηγετική ομάδα της ΕΚΤ.

Η νέα διοίκηση θα κληθεί να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την Ευρωζώνη, με το στοίχημα να βρίσκεται στην ισορροπία μεταξύ σταθερότητας των τιμών, οικονομικής ανάπτυξης και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

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