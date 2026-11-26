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Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚΑ, καθώς μαζί με τα τακτικά προνοιακά επιδόματα του μήνα θα καταβληθεί και η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ.
Η ημερομηνία έχει ανακοινωθεί επίσημα από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ η σχετική δαπάνη έχει ήδη διατεθεί στον οργανισμό.
Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, καθώς ξεκινούν από την προηγούμενη εργάσιμη.
Στον τακτικό κύκλο πληρωμών Νοεμβρίου περιλαμβάνονται:
Η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από τα 250 στα 400 ευρώ, δηλαδή κατά 60% σε σχέση με πέρυσι. Δικαιούχοι είναι τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες:
Η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και αν κάποιος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αυτόματα από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους. Η αύξηση των 150 ευρώ αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ.
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