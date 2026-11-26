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Έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον Πάτρικ Στιούαρτ (Patrick Stewart) ετοιμάζει η Marvel στο επερχόμενο «Avengers: Doomsday», το οποίο σφράγισε την τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση του ηθοποιού στον εμβληματικό ρόλο του καθηγητή Charles Xavier.

«Έχουμε ολοκληρώσει εδώ και καιρό τα γυρίσματα της ταινίας και εκείνος έκανε εξαιρετική δουλειά για εμάς», δήλωσε στο Entertainment Weekly ο επικεφαλής της Marvel, Κέβιν Φάιγκι (Kevin Feige), προσθέτοντας: «Αυτή την περίοδο εξετάζουμε πώς μπορούμε να ετοιμάσουμε κάτι που θα τιμά και θα αποδίδει τον σεβασμό που αξίζει στον φίλο μας».

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Τζο Ρούσο (Joe Russo) ανέφερε: «Από πολλές απόψεις, ο Xavier είναι η συνείδηση της ταινίας. Έχει μια υπέροχη σκηνή με τον Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen), που είναι ο καλύτερός του φίλος. Είναι μια εξαιρετικά συναισθηματική στιγμή, που αφορά τη συγχώρεση και νομίζω ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τον θάνατό του».

Ο διάσημος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου σε ηλικία 86 ετών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε το EW, του είχε γίνει αρχικά πρόταση να συμμετάσχει τόσο στο «Avengers: Doomsday» όσο και στο «Avengers: Secret Wars» που αναμένεται στα τέλη του 2027, όμως εκείνος προτίμησε να συμμετάσχει μόνο στην πρώτη ταινία. Ήταν η ένατη και τελευταία φορά που ενσάρκωσε τον γνωστό χαρακτήρα των «X-Men», σύμφωνα με το Variety.

Patrick Stewart "stood up and gave a speech to the crew" on his last day filming #AvengersDoomsday, which is now his final movie after his death.



“It was clear that he was struggling with his health, and he worked so hard to deliver a performance and a presence — for us as… pic.twitter.com/vU6nWzv6ZJ November 24, 2026

Ο Φάιγκι θυμήθηκε ότι την τελευταία μέρα των γυρισμάτων του ο Στιούαρτ σηκώθηκε και μίλησε σε όλο το συνεργείο.

«Δεν γνωρίζαμε απαραίτητα πως θα ήταν η τελευταία του ημέρα σε κινηματογραφικό πλατό, όμως μας έδινε την εντύπωση ότι ο ίδιος το πίστευε», παραδέχτηκε.

Patrick Stewart "was struggling with his health" on his last day filming #AvengersDoomsday, says director Anthony Russo.



"We didn’t know it would be his last day on a set, but he was sort of indicating to us that he thought it was,” adds Kevin Feige.https://t.co/af8a2jE0ZZ November 25, 2026

Παράλληλα ο Άντονι Ρούσο (Anthony Russo), στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη ψυχής που έδειξε ο ηθοποιός. «Ήταν εμφανές ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες με την υγεία του, κι όμως κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να δώσει μια δυνατή ερμηνεία και να είναι παρών για εμάς ως σκηνοθέτες, για τους υπόλοιπους ηθοποιούς και για το συνεργείο», είπε και συνέχισε:

«Μπορούσες να καταλάβεις ότι δεν επρόκειτο απλώς για την προσπάθεια ενός ηθοποιού να έρθει στο γύρισμα και να προσφέρει την παρουσία, την ερμηνεία και την εμπειρία του στους άλλους, μέσα από τη συνεργασία. Ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπιζε πολύ σοβαρές προκλήσεις σε επίπεδο υγείας και παρ’ όλα αυτά επέλεξε να βρίσκεται εκεί και να κάνει τη δουλειά του. Το γεγονός ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να παραδώσει την ερμηνεία που έδωσε στην ταινία, αλλά και να προσφέρει σε όλους μας αυτή την εμπειρία συνεργασίας, έκανε τη στιγμή εξαιρετικά φορτισμένη συναισθηματικά».

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