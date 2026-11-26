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Δύο ταινίες αυτής της εβδομάδας, ο «Μινώταυρος» και τα «Μεσημέρια της μοναξιάς», αποτελούν μια καλή ευκαιρία επίσκεψης στους κινηματογράφους, για να τις απολαύσουμε στη μεγάλη οθόνη. Δύο σκηνοθετικά κεντήματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι το σινεμά δεν έχει εξαντλήσει τις εκφραστικές του δυνατότητες.

Μπορεί ακόμη να βρίσκει τρόπους να δουλέψει την εικόνα με τέτοιον τρόπο, που να αναβλύζει από νοήματα, αλλά και απόλαυση, για αυτούς που παραμένουν εραστές της φυσικής σχέσης με την έβδομη τέχνη. Η κινηματογραφική αίθουσα, η εικόνα στη φυσική της διάσταση, παραμένει ο ιδανικός τόπος για την επαφή μαζί της και για τα σπουδαία γεννήματά της.

Η Ρωσία θυσιάζει τη νέα γενιά της

Τίτλος ταινίας: «Μινώταυρος»

Σύνοψη: Μια νεοαστική, εύπορη ρωσική οικογένεια αντιμετωπίζει προβλήματα, την ίδια στιγμή που κηρύσσεται μερική και διακριτική επιστράτευση για πόλεμο της χώρας στα σύνορα με τη Γεωργία. Η οικογενειακή φθορά συνοδεύεται από τη γιγαντωμένη κρατική διαφθορά

Σκηνοθεσία: Αντρέι Ζβιάνγκιτσεφ

Παίζουν: Γιούρις Ζάγκαρς, Ίρις Λεμπέντεβα, Βαρβάρα Σμίκοβα

Ποιός δεν έχει θαυμάσει τις εικόνες του σπουδαίου Αντρέι Ζβιάνγκιτσεφ στην «Επιστροφή», στον «Λεβιάθαν» και στο «Χωρίς αγάπη», ταινίες που τον κατέγραψαν στις κορυφαίες θέσεις των σύγχρονων δημιουργών; Το «σύγχρονος» με την κυριολεκτική του σημασία, καθώς η οργάνωση της εικόνας στα έργα του αποκτά διαστάσεις τελειότητας, με φρέσκες ιδεές στους φωτισμούς, στα καδραρίσματα, στη χρήση της μουσικής. Ο «Μινώταυρος», το μυθικό τέρας που ζητά τη θυσία νέων ανθρώπων στον λαβύρινθό του, εδώ είναι μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο σύστημα που καταπίνει τη νέα γενιά, την οδηγεί από τη διαφθορά στη φθορά. Μπορεί πίσω από τη σεναριακή ιδέα να κρύβεται η «Άπιστη γυναίκα» του Κλοντ Σαμπρόλ, στο προσκήνιο όμως η ιστορία αποκτά πολιτική διάσταση, γίνεται το ρέκβιεμ μιας νεότητας, προτού καλά-καλά ανθίσει. Ο Ζβιάνγκιτσεφ γνωρίζει τη λεπτοδουλειά η οποία μετατρέπει τον ρεαλισμό σε συμβολισμό και που απαιτεί λεπτουργία και τέχνη διαχείρισης σε όλα τα κινηματογραφικά εκφραστικά μέσα. Στην ιστορία ενός οικογενειακού αδιέξοδου, οι δύο σύζυγοι καταβαραθρώνουν στο χάσμα τους τον έφηβο γιο τους. Παρεμβάλλεται η αφήγηση μιας μερικής επιστράτευσης, στην οποία ο επιχειρηματίας σύζυγος οφείλει να θυσιάσει δεκατέσσερις εργαζόμενούς του στο τέρας του πολέμου. Τέλος, η προσπάθεια εξιχνίασης ενός ενδοοικογενειακού εγκλήματος σκοντάφτει πάνω στην κρατική διαφθορά, απογοητεύοντας τους νέους αστυνομικούς οι οποίοι ανέλαβαν το ξετρύπωμα του ένοχου. Άλλοι δύο νέοι βορρά ενός ανθρωποφάγου συστήματος.

Είναι γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με τρεις παράλληλες ιστορίες (η οικογένεια, η επιχειρηματική και η κρατική σήψη), οι οποίες αποπειρώνται κάπως εκβιαστικά να συνδεθούν μεταξύ τους. Οι ραφές, κάποιες στιγμές, μοιάζουν με μπαλώματα, αλλά λίγο το κακό. Ίσως, βέβαια, για τον λόγο τούτο το φιλμ περιορίστηκε στο Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες, αφήνοντας τον Χρυσό Φοίνικα στο «Φιόρδ». Ο Ζβιάνγκιτσεφ κατασκευάζει ανθρώπινα πορτρέτα, με την ακρίβεια ζωγράφου, τοποθετεί τους ανθρώπους στον χώρο, με φωτισμούς ανάμεσα στο κιαροσκούρο και στο νεκροτομικό γκριζογαλάζιο. Ό,τι θερμαίνει ο εσωτερικός γαλήνιος φωτισμός, το σκοτώνει το διάχυτο, εξωτερικό, ψυχρό γκρι. Ανάμεσα σε αυτόν τον διχασμό των ατόμων που αναζητούν την ισορροπία τους σε συνθήκες αφόρητης πίεσης, αυτό το μάθημα «διχασμένης» υποβλητικής φωτογραφίας γίνεται μια εύθραυστη πλάστιγγα. Η υπαινικτικότητα συμπληρώνεται από ανάλογα διακριτική και καρφωμένη με ακρίβεια χρήση της μουσικής. Τα καδραρίσματα, πότε εξαντλητικά κοντινά, άλλοτε εξεταστικά και αποστασιοποιημένα, ιχνογραφούν παράλληλα τα άτομα και τον χώρο. Λίγο πριν το τέλος αντιλαμβανόμαστε ότι η επόμενη γενιά του ρωσικού κράτους είναι ήδη κατεστραμμένη από τις ενέργειες γονιών, κράτους και πολιτικής. Ο άνθρωπος ο οποίος κατά παραγγελία αποκαλύπτει την εξωσυζυγική σχέση, ουσιαστικά ξεσκεπάζει τη χρεωκοπία της οικογένειας. Βαφτίζεται ήρωας πολέμου, αποτελώντας τον εκφραστή ενός συστήματος ρουφιανιάς, το οποίο σκοτώνει όσους «γνωρίζουν». Είναι άραγε ένας εκ των έσω προδότης, απομεινάρι μιας σταλινικής Σοβιετικής Ένωσης, μαθημένης στον (εξ)ευτελισμό όσων την υπηρέτησαν; Το τελικό ταξίδι της οικογένειας στο Ηράκλειο αποτελεί την τυπική επισφράγιση της θυσίας στον Μινώταυρο, τους βρυχηθμούς του οποίου ακούμε κάπου στο βάθος της ηχητικής μπάντας. Το διαβατήριο των θυσιασμένων το έχει εκδώσει η κάθε μορφής εξουσία, όπως έστελνε η Αθήνα τους νέους της στο στόμα του τέρατος, με την έγκριση του κράτους της.

Αξιολόγηση: *** 1/2

Ο άνθρωπος παραμένει (πολιτικό) ζώον

Τίτλος ταινίας: «Απογεύματα της μοναξιάς» («Tardes de soledad»)

Σύνοψη: Η ταυρομαχία αποτελεί ένα είδος αρχέγονης τελετουργίας για τους Ισπανούς και ως τέτοια την κινηματογραφεί ο Άλμπερτ Σέρα, παρακολουθώντας μια σειρά από αγώνες του Αντρές Ρόκα Ρέι στην αρένα. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τον αγώνα του ανθρώπου για επιβίωση, ακόμη κι αν χρειαστεί να εξοντώσει τα άλλα έμβια όντα

Σκηνοθεσία: Άλμπερτ Σέρα

Παίζουν: Αντρές Ρόκα Ρέι

«Απογεύματα μοναξιάς» για τον Αντρές Ρόκα Ρέι, τον ταυρομάχο ο οποίος στο κέντρο της αρένας βρίσκεται απέναντι στον ταύρο, μόνος κατά βάση απέναντι στον θάνατο, με ανταμοιβή τη δόξα της τόλμης. Η συγκίνηση ξεκινάει από τον τίτλο, που μας θυμίζει το «πέντε η ώρα που βραδιάζει (de los tardes, όπως στον τίτλο της ταινίας) του πρώτου στίχου του Λόρκα, στον μνημειώδη «Θρήνο για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας». Εκεί όπου ο λαοφιλής ταυρομάχος χάνει τη ζωή του, στην αναμέτρηση με τον ταύρο, προκαλώντας τη λαϊκή θλίψη. Τώρα είναι ο Ρόκα Ρέι αυτός που αντικρίζει το βλέμμα του ζώου, μετατρεπόμενος ο ίδιος σε ένα αιμοβόρο ζώο. Το αίμα, έτσι κι αλλιώς, αποτελεί το λάιτ μοτίφ (το επαναλαμβανόμενο μοτίβο) της ταινίας, το διαρκές διακύβευμα της μάχης του ανθρώπου με την επιβίωση. Μόνον που εδώ, η αναμέτρηση αποτελεί συμβολική μεταφορά στο κέντρο μιας αρένας, με τον ταύρο σαν «πρόβατο επί σφαγήν». Η όλη τελετουργία δεν έχει πλέον τον ρόλο μάχης για τη ζωή, αλλά την προδιαγεγραμμένη εξόντωση του ζώου, με τη βαρβαρότητα μονομαχίας στο Κολοσσαίον. Ο ταυρομάχος είναι κάτι ανάμεσα σε ήρωα και δολοφόνο. Στις εκτός πεδίου μάχης σκηνές, στο αυτοκίνητο της μεταφοράς του Ρέι (βασιλιάς), ένα περιβάλλον από αυλοκόλακες τονώνει το ηθικό του, σχεδόν τον χρησιμοποιεί. Οι συναντήσεις της αρένας αποτελούν τη μετωνυμία της εκμετάλλευσης του ήρωα, στο όνομα οικονομικής ή άλλης ωφέλειας, με τη μορφή μιας παράστασης. Η πραγματική μοναξιά του ήρωα δεν είναι την ώρα του αγώνα, αλλά πριν και μετά από αυτόν. Ο τρόπος που κινηματογραφεί ο Σέρα προδίδει έναν ταυρομάχο, ενδεή, αλλά και απορημένο, για όσα συμβαίνουν γύρω του. Μοιάζει χαμένος στις σκέψεις του, στη μοναξιά του βασιλιά που αναζητά τη σημασία του πολέμου. Για ποιόν λαό, για ποιόν βασίλειο;

Ο λαός, το κορυβαντιόν πλήθος (οι παραληρούντες Κορύβαντες, κατά την τελετή λατρείας της Ρέας), δεν συναντάει ποτέ την κάμερα. Ο Σέρα καταγράφει μόνον τις ηχητικές αντιδράσεις του. Επιδοκιμασίες, κραυγές, αποδοκιμασίες, σιωπές. Σπάνια η ηχητική μπάντα μπορεί να λάβει τέτοια λειτουργική, πρωταγωνιστική χρήση. Το ντοκιμαντέρ περιορίζεται σε μια αριστοτεχνική χρήση των κοντινών πλάνων, βασίζεται αποκλειστικά σε αυτά. Τα βλέμματα, το αμφοτερόπλευρο τετ α τετ με τον θάνατο (και για τα δύο «ζώα»), οι ανάσες, οι φωνές πρόκλησης των τορέρος (οι απλοί, αλλά και αναγκαίοι στρατιώτες) και του ταυρομάχου. Όλα συνθέτουν μια άγνωστη για εμάς τελετουργία, σχεδόν αρχαϊκής καταγωγής. Γι’ αυτό τα χαϊμαλιά της δυσιδαιμονίας, η τήρηση μιας σειράς προλήψεων, λίγο πριν τη χορογραφημένη σύγκρουση. Ο σκηνοθέτης κινηματογραφεί ένα σκηνικό όρχησης, όπου άνθρωπος και ταύρος διασταυρώνουν βλέμματα, μουγκρητά, επιθετικότητα και φόβο. Δεν είναι μόνος ο ταυρομάχος σε τούτο το σκηνικό. Χορεύει μαζί με τον αντίπαλό του, προς τέρψιν των θεατών. Στο τέλος, συνήθως ο νεκρός είναι ο ταύρος, ο ταυρομάχος αποθεώνεται. Στην ανατριχιαστική σκηνή της εξευτελιστικής περιφοράς του νεκρού ζώου (με τον τρόπο που ο Αχιλλέας θριαμβευτής σέρνει τον Έκτορα), ο ταυρομάχος -αλλά κυρίως ο θεατής- βλέπει το δικό του τέλος, τη δική του παράδοση. Τον καιρό που το ίδιο πλήθος θα ανακράζει: «ο βασιλιάς απέθανε, ζήτω ο βασιλιάς». Αυτή είναι η μοίρα όλων των αγώνων. «Η πτώσις μας είναι βεβαία. Επάνω,/ στα τείχη, ο θρήνος άρχισεν ήδη», όπως θα βεβαίωναν και οι καβαφικοί «Τρώες».

Αξιολόγηση: **** 1/2

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