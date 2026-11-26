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Ένταση με… γαλλικά είχε η συνεδρίαση λογοδοσίας του δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας, κατά τη συζήτηση για τη μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της πόλης,.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Ντάνης έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πορεία της μελέτης, τη διαδικασία διαβούλευσης και τις ενδεχόμενες αλλαγές στον σχεδιασμό του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο αντιδήμαρχος Χρήστος Κάτσιος, απευθυνόμενος στον Γιώργο Ντάνη, ακούστηκε να λέει: «Όταν έρχεσαι εδώ, Γιώργο, μην τα κάνεις π@@@τάνα», συνεχίζοντας λίγο αργότερα με τη φράση: «Έρχεσαι μια φορά το χρόνο. Μην τα κάνεις π@@@ όλα».

Η αντίδραση του δημοτικού συμβούλου ήταν άμεση ωστόσο ο αντιδήμαρχος, Χρήστος Κάτσιος απάντησε: «Έλα, θίχτηκες από το λεξιλόγιο τώρα».

Χρειάστηκε η παρέμβαση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρξει αναδίπλωση, με τον αντιδήμαρχο να δηλώνει τελικά: «Λοιπόν, αναιρώ. Το πήρα πίσω. Συγγνώμη, το πήρα πίσω».

Η συνεδρίαση, ωστόσο, μεταδιδόταν ζωντανά και το περιστατικό καταγράφηκε.

Δείτε το βίντεο του thesspro

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