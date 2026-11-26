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Κι ενώ η υπόθεση του υφΥΠΕΣ, Βαγγέλη Λιάκου, δηλαδή, των απευθείας αναθέσεων συμβάσεων από δήμους που πήραν οι επιχειρήσεις των αδελφών του, συνεχίζει να προκαλεί «πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση, εντύπωση έχει προκαλέσει η στάση του πολιτικού προϊσταμένου του, του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου.

Ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει την παραμικρή δήλωση για το θέμα, κι όταν λέμε την παραμικρή, εννοούμε ούτε λέξη, αν και κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντί για λόγια προτίμησε τις πράξεις: δεν έδωσε στον Β. Λιάκο την αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρότι αυτό είναι το… job description της θέσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Λιβάνιος θα κρατήσει την αρμοδιότητα μέχρι νεωτέρας…

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