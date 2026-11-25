Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προφανώς υπερασπιζόμενος τις επιχειρήσεις – οι οποίες προχωρούν σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους – ο πρόεδρος του ΣΕΒ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για την κυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ακρίβεια.

Μιλώντας στο 17ο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι κοινωνίες χρειάζονται και ταγούς. Δεν γίνεται τα κόμματα να είναι πάντα followers», προσθέτοντας ότι «πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να έχει εξοργίσει τον καταναλωτή».

Εξήγησε, δε, ότι το αφήγημα της κυβέρνησης παρουσιάζει τις επιχειρήσεις ως υπεύθυνες για τις αυξήσεις των τιμών: «Κακοί έμποροι, κακοί βιομήχανοι, τα κακά σούπερ μάρκετ. Εγώ η κυβέρνηση που θα σε προστατεύσω, είμαι ο καλός σερίφης που θα σε προστατεύσω και θα κανονίσω να μη σε κλέβουνε», είπε σκωπτικά, και διερωτήθηκε «πώς να μην είναι οργισμένος (σ.σ. ο καταναλωτής όταν νιώθει ότι μέσα στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν 52 χέρια τα οποία προσπαθούν να πάρουν τα λεφτά του από τις τσέπες του;».

Άρχισαν τα όργανα, θα πούμε εμείς…

Διαβάστε επίσης

Επιμένει ο Λιάκος: Δεν θα παραιτηθώ – Όταν η αδερφή μου ασχολήθηκε με το Δημόσιο εγώ ήμουν φοιτητής

Ο Τσίπρας, οι μαθητές λυκείου, οι πανελλαδικές και οι σπόντες για το… χάντμπολ

Ο Χατζηδάκης θυμήθηκε βοσκοτόπια Παππά, ποινικούς κώδικες και τη… μείωση φόρου στα καζίνο