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Στο σχέδιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τις αλλαγές στην Παιδεία και το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντησή του με μαθητές και μαθήτριες του λυκείου στη Νεάπολη Κοζάνης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, μην παραλείποντας ωστόσο να αναφερθεί, έστω και εμμέσως και στην πρόσφατη υπόθεση με την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση, στη σκιά του σκανδάλου με το… χαντμπολ της κόρης του.

Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας στους μαθητές: «Για χρόνια, οι Πανελλαδικές θεωρούνταν ένας αδιάβλητος θεσμός. Αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι ακόμη και αυτό μπορεί να γίνει διαβλητό, όταν υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί η διαδικασία. Εμείς έχουμε ένα διαφορετικό σχέδιο για την Παιδεία. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στη γνώση, χωρίς να εξαρτώνται από τα φροντιστήρια και χωρίς να ζουν με το διαρκές άγχος των εξετάσεων. Και δεν σχεδιάζουμε για τους νέους χωρίς τους νέους. Συζητάμε μαζί τους, ακούμε όσα έχουν να μας πουν και διαμορφώνουμε τις προτάσεις μας με βάση τις δικές τους ανάγκες. Η Παιδεία χρειάζεται αλλαγή. Και τα παιδιά πρέπει να έχουν λόγο σε αυτήν».

Αναλυτικά ο διάλογος του προέδρου της ΕΛΑΣ με τα παιδιά

Πολίτης: Είναι τα παιδιά από το λύκειο της Νεάπολης Πρόεδρε εδώ.

Αλέξης Τσίπρας: Τι τάξη πάτε;

Μαθητές: Πρώτη Λυκείου.

Αλέξης Τσίπρας: Δεν έχετε σχολείο;

Μαθητές: Έχουμε αλλά ήρθαμε να σας δούμε.

Αλέξης Τσίπρας: Τι ωραία έκπληξη αυτή σήμερα.

Μαθητές: Για τις πανελλήνιες θέλαμε να σας πούμε εμείς και τα παιδιά της Τρίτης του Δήμου και φέτος, ότι γενικά είναι δύσκολο και να μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι δύσκολος αυτός ο τρόπος. Αν μπορούσαμε να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο, η ύλη είναι μεγάλη επίσης.

Αλέξης Τσίπρας: Στο σχολείο πόσα παιδιά είστε στην τάξη; Εμείς είμαστε έντεκα παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στα λίγα παιδιά, αλλά κάνουμε πολύ καλό μάθημα γιατί είστε και λίγο παιδιά. Γι αυτό κάνετε και καλό μάθημα. Αλλά χρειάζεται και φροντιστήριο, ε;

Μαθητές: Χρειάζεται σίγουρα φροντιστήριο.

Αλέξης Τσίπρας: Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα και να μη χρειάζεται φροντιστήριο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Δεν παίζετε και χάντμπολ. Εσείς παίζετε χάντμπολ;

Μαθητές: Όχι, όχι.

Αλέξης Τσίπρας: Έχετε απόλυτο δίκιο να αισθάνεστε ότι είναι δύσκολο το σύστημα γιατί είναι δύσκολο. Βέβαια πολλές γενιές το ζήσανε αυτό και εμείς το ζήσαμε. Είναι το πιο αδιάβλητο μεν μέχρι τώρα, γιατί και αυτό πια φαίνεται ότι είναι διαβλητό, αλλά είναι απάνθρωπο να κρίνεσαι σε τρεις μονάχα ώρες. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα τέτοιο σχέδιο και μία τέτοια πρόταση. Κάποια στιγμή θα ήθελα να το συζητήσουμε και μαζί. Ελάτε να βγάλουμε και μια φωτογραφία».

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