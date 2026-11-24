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Τις εκτιμήσεις του ΙΝΚΑ για το κόστος του γιορτινού τραπεζιού αμφισβήτησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και τα έξοδα των ελληνικών νοικοκυριών, που αυτή συνεπάγεται.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), που υπολόγισε ότι το κόστος του φετινού γιορτινού τραπεζιού ανέρχεται σε 220,75 ευρώ, ο Βασίλης Σπανάκης, σημείωσε ότι, με προσωπική έρευνα και τιμοληψία αντίστοιχων προϊόντων το κόστος για το γιορτινό τραπέζι δεν υπερβαίνει τα 163,96 ευρώ, δηλαδή περίπου 26% φτηνότερα από τις εκτιμήσεις του ΙΝΚΑ για φέτος.

«Όλοι οι επαγγελματίες παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος δίνουν μεγάλη καθημερινή μάχη και οφείλω να το πω δημόσια, αλλά θέλουμε και τους καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι και να έχουν και επιλογές», τόνισε ο κ. Σπανάκης χαρακτηρίζοντας «περίεργη» την εκτίμηση του ΙΝΚΑ για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Όπως ισχυρίστηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης ακόμη και με τα στοιχεία του ΙΝΚΑ το φετινό τραπέζι είναι κατά 12% φθηνότερα σε σχέση με πέρυσι.

«Αμέσως πήγα σε συνοικιακό κρεοπωλείο, σε συνοικιακό μανάβικο και χωρίς να λέω ότι οι τιμές δεν πρέπει να γίνουν χαμηλότερες, εκτιμώ ότι στην αγορά τα προϊόντα είναι κατά 26% φθηνότερα από την εκτίμησή του ΙΝΚΑ», είπε.

Ενδεικτικά, για τη γαλοπούλα η διαφορά μεταξύ… Υφυπουργού Ανάπτυξης και ΙΝΚΑ είναι 11 έναντι 16 ευρώ, για τα γλυκά η απόκλιση είναι 24 ευρώ (ΙΝΚΑ) και 18 ευρώ (Σπανάκης) και για τα μελομακράρονα – κουραμπιέδες από τα 22 ευρώ μέση τιμή, ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι κοστίζουν 15 ευρώ «και ακόμη πιο κάτω».

«Είναι δικιά μου η τιμοληψία, εγώ έχω πάει προσωπικά. Είμαι στη διάθεση του ΙΝΚΑ να πάμε να τα δούμε μαζί» πρόσθεσε ο Υφυπουργός.

Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η σχέση εμπιστοσύνης που έχουν οι καταναλωτές με τα εμπορικά καταστήματα της γειτονιάς κινδυνεύει να υπονομευτεί από ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις για τις τιμές των προϊόντων.

Ο ΙΝΚΑ εκτιμά το συνολικό κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στα 220 ευρώ και ο οκ. Σπανάκης ανέφερε κόστος 164 ευρώ, μια διαφορά κοντά 26%.

«Δεν μ’ αρέσουν οι ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις», σχολίασε ο Βασίλης Σπανάκης που πρόσθεσε ότι το κράτος δε μένει αμέτοχο στο εισαγόμενο κύμα ακρίβειας κάνοντας αναλυτική αναφορά στο πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» και σχολιάζοντας ότι οι προοπτικές δείχνουν σταθεροποίηση των τιμών…

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