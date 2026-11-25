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Σήμερα, στα έξι χρόνια από το θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το ΣΠΟΡ FM TV και ο ΣΚΑΪ θα μεταδώσουν στις 22.00 και 00.30 αντιστοίχως, την μοναδική συνάντηση του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και του διακεκριμένου σκηνοθετη Εμίρ Κουστουρίτσα που καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ «Maradona».

Από το Μπουένος Άιρες έως τη Νάπολη, την Κούβα και το Βελιγράδι, ο Κουστουρίτσα ακολουθεί τα ίχνη του «μάγου» του ποδοσφαίρου, από το ταπεινό του ξεκίνημα στην Βίγια Φιορίτο ως την παγκόσμια αναγνώριση. Η θεαματική άνοδος και η τραγική πτώση. Ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ για τον «παίκτη του αιώνα», κινηματογραφημένο από τον μεγαλύτερο φαν του.

Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, σπάνιο αρχειακό υλικό, ιστορικές ποδοσφαιρικές στιγμές και επισκέψεις σε τόπους που καθόρισαν τη ζωή του Μαραντόνα, ο Κουστουρίτσα συνθέτει το πολυδιάστατο πορτραίτο του εμβληματικού Αργεντίνου ποδοσφαιριστή, ταυτόχρονα μιας αντιφατικής, χαρισματικής και βαθιά ανθρώπινης προσωπικότητας, της οποίας η επιρροή ξεπερνά τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον αθλητή που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 και αποθεώθηκε ως «παίκτης του αιώνα», αλλά και τις προσωπικές του μάχες, την οικογενειακή του ζωή, τις κοινωνικές και πολιτικές του πεποιθήσεις και τη σχέση του με τον κόσμο.

Η ανοιχτή και οικεία συνάντηση ανάμεσα στις δύο εκρηκτικές προσωπικότητες φωτίζει τόσο τον δημόσιο ήρωα και πολιτικοποιημένο αγωνιστή, όσο και τον εύθραυστο άνθρωπο πίσω από το είδωλο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η άμεση συμμετοχή του ίδιου του Μαραντόνα, ο οποίος αφηγείται τη ζωή του, κάνοντας μία προσωπική εξομολόγηση.

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